"بطولات مطلقة".. "المتحدة" تدعم المواهب الشابة في دراما رمضان 2024

منذ فترة طويلة واعتمدت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية خطة منح الفرص للشباب الموهوبين من خلال ظهورهم في عدد مختلف من الأعمال الفنية التي من المقرر أن تعرض في شهر رمضان الكريم 2024، والذي سيظهر فيها مجموعة من الشباب والفتيات إيمانًا من "المتحدة" بقدرات هؤلاء الشباب الفنية.

وتعطي الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية الفرصة للشباب بسبب إدراكها لمدى أهمية تجديد دماء الفن بإظهار هذه المواهبة الشابة للنور من خلال إنتاج الكثير من الأعمال الفنية، وإسناد بطولتها لعدد من الوجوه الجديدة الشابة.

"مسار إجباري" يجمع أحمد داش وعصام عمر لأول مرة

وقد أعطت الشركة المتحدة البطولة المطلقة لكلٍ من الفنان الشاب عصام عمر، من خلال تعاقده على مسلسل "مسار إجباري"، وسيخوض به البطولة في دراما رمضان 2024، بمشاركة الفنان الشاب أحمد داش، حيث سيظهر الثنائي لأول مرة في شهر رمضان المبارك في أول عمل فني من بطولتهما المطلقة.

وحتى الآن تبحث المخرجة نادين خان، عن إيجاد باقي أبطال العمل الفني بجانب التصوير بشكل مستمر دون توقف وفقًا للخطة الزمنية الموضوعة للشركة المنتجة، حتى يلحق بمسلسلات رمضان 2024.

الحشاشين يظهر موهبة مصطفي عبد الهادي وسارة الشامي

ومنحت الشركة المتحدة الفرص للشباب من خلال الظهور في أكبر عمل درامي في الشرق الأوسط وهو مسلسل "الحشاشين"، بسبب الميزانية التي وضعت له، حيث انضم كل من "مصطفى عبد الهادي" وهو من الشباب الموهوبة الذي ظهر من خلال برامج المقالب، ومن خلال فيديوهات عرضت له عبر منصات التواصل الاجتماعي، كما أنه من محبيين المسرح وشارك في أكثر من مسرحية شبابية من بينها "حتي لا يطير الدخان".

سارة الشامي، انضمت حديثًا إلى قائمة أبطال العمل الفني، لتكون من الفتيات التي منحتها "المتحدة" الفرصة بالظهور إيمانًا منهم بموهبتها الفنية، وكانت طالبة في معهد فنون مسرحية، بجانب مشاركة كل من سامى الشيخ، عمر الشناوى، نور ايهاب.

دنيا سامي وصدقي صخر أبطال مسلسل "فراولة"

فيما تظهر الفنانة الشابة دنيا سامي، من خلال دراما رمضان 2024، بعد منحها دور محوري في مسلسل "فراولة"، بجانب حصول صدقي صخر البطولة أمام الفنانة نيللي كريم، ويسجل مسلسل "فراولة" التعاون الأول بينهما.

ملك قورة وميرنا جميل أبطال "بيت الرفاعي"

وتعاقدت المتحدة مع كل من الفنانة الشابة ملك قورة، والفنانة الشابة ميرنا جميل، على بطولة مسلسل "بيت الرفاعي" الذي سيكون ضمن مسلسلات رمضان 2024، حيث ستدور أحداثه في منطقة شعبية في إطار الإثارة والتشويق.

مسلسل بابا جه

يظهر في مسلسل بابا جه عدد من المواهب الشابة وهما "حور وجويا أحمد" وستلعب الفتيات دور بنات الفنان أكرم حسني ضمن أحداث العمل الفني، والذين منحت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، بالتعاون مع سعدي جوهر الفرصة بالبطولة أمام نجم كبير في دراما رمضان 2024.

هاجر السراج في "إمبراطورية ميم"

ظهرت الفنانة الشابة هاجر السراج لأول مرة في عالم الفن في عام 2021 من خلال دور ثانوي، ولم تشارك في الكثير من الأعمال الفنية، وبسبب إدارك المتحدة لموهبتها الفنية منحتها الفرصة بالبطولة في مسلسل "إمبراطورية ميم" 2024، وهو بطولة الفنان خالد النبوي وسيعرض في شهر رمضان 2024.

"إمبراطورية ميم" مأخوذ عن نص الكاتب الكبير إحسان عبد القدوس، سيناريو وحوار محمد سليمان عبدالمالك، وإخراج محمد سلامة، وبطولة خالد النبوي وحلا شيحة، وعدد من النجوم، ومن إنتاج شركة أروما بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.