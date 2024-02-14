الأربعاء 14 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

عملاق الدراما يراهن على الصاعدين لإنجاح الموسم

مسلسل «مسار إجبارى»
مسلسل «مسار إجبارى»

منذ ميلادها الكبير فى عالم صناعة الدراما انحازت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية للشباب، اتساقًا مع التوجيه الرئاسى باحتضان المواهب فى شتى المجالات ورعايتها وفق نهج علمى مدروس، وتعددت المسارات التى أوجدتها الشركة لاكتشاف المواهب والعناية بها، واستكمالًا لهذا النهج أفسحت المجال فى الموسم الدرامى الرمضانى الجديد لعدد كبير من الشباب ليحصلوا على مساحات أكبر وبطولات مطلقة ومشتركة لأول مرة.

يتشارك الفنان الشاب عصام عمر، وزميله أحمد داش، بطولة مسلسل «مسار إجبارى»، الذى قاربت المخرجة نادين خان على الانتهاء من تصويره وفق الجدول الزمنى المتفق عليه مسبقًا مع الشركة المنتجة، ويبشر الفيديو الترويجى الأول للعمل بميلاد فنانين كبيرين سيحصدان اهتمام وإشادات الجمهور فى الشهر الكريم.

وانضم النجم مصطفى عبدالهادى، الذى حقق انتشارًا واسعًا على منصات التواصل الاجتماعى من خلال مقاطع فيديو كوميدية يصورها بنفسه، لفريق عمل مسلسل «الحشاشين»، العمل الدرامى الأضخم على مستوى الإنتاج فى الشرق الأوسط.

كما انضمت النجمة سارة الشامى إلى فريق «الحشاشين»، وهى خريجة معهد الفنون المسرحية، بالإضافة لمشاركة سامى الشيخ، وعمر الشناوى، ونور إيهاب.

وتظهر الفنانة الشابة دنيا سامى فى دور محورى بمسلسل «فراولة»، بجانب حصول النجم الشاب صدقى صخر على دور مهم أمام الفنانة نيللى كريم.

وتشارك الفنانتان ملك قورة وميرنا جميل، فى بطولة مسلسل «بيت الرفاعى»، الذى تدور أحداثه فى منطقة شعبية فى أجواء من الإثارة والتشويق.

ويظهر فى مسلسل «بابا جه» عدد من المواهب الشابة مثل حور وجويا أحمد اللتين ستظهران كابنتين للفنان أكرم حسنى.

وظهرت الفنانة الشابة هاجر السراج لأول مرة فى عالم الفن فى عام ٢٠٢١ من خلال دور ثانوى، ولم تشارك فى الكثير من الأعمال الفنية، وبسبب إدراك المتحدة موهبتها الفنية منحتها الفرصة للمشاركة فى بطولة مسلسل «إمبراطورية ميم» ٢٠٢٤، للنجم خالد النبوى.

ويشارك أيضًا الفنان الشاب نور نجل خالد النبوى بمساحة كبيرة كأحد أبطال المسلسل الجديد بعد النجاحات الكبيرة التى حققها خلال الفترة الماضية، وعلى رأسها فيلم «الحريفة» الذى حصد ٦٠ مليون جنيه إيرادات فى نقلة نوعية كبيرة فى حياته، حيث يعد الاسم الثانى فى المسلسل من حيث مساحة الدور بعد والده.

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