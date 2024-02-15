مسلسلات رمضان 2024.. نور محمود ينفرد ببوستر "مسار إجباري"

تصدر الفنان نور محمود بوستر مسلسل مسار إجباري المقرر عرضه في شهر رمضان المقبل 2024، ضمن دراما رمضان، وهو من المسلسلات المكوّنة من 15 حلقة فقط، ويلعب بطولته الفنانة صبا مبارك وعدد كبير من نجوم الفن، تحت قيادة المخرجة نادين خان.

وظهر نور محمود على البوستر الرسمي الذي طرحته الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وهو يرتدي بدلة وسيظهر بشخصية جديدة ومختلفة عن سابق أعماله الفنية التي ظهر بها وأحدثها مسلسل "وبينا ميعاد2" الذي يعرض حاليًا عبر إحدى شاشات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

وقاربت المخرجة نادين خان على الانتهاء تمامًا من تصوير المسلسل الجديد، حيث يسير التصوير بشكل مستمر دون توقف وفقًا للخطة الزمنية الموضوعة للشركة المنتجة، حتى يلحق بمسلسلات رمضان 2024 والبرومو الأول للعمل أظهر حالة من التشويق كانا بطلاها عصام عمر وأحمد داش.

أبطال وصنّاع مسلسل مسار إجباري

المسلسل سيناريو وحوار أمين جمال وإخراج نادين خان وإنتاج المتحدة للخدمات الإعلامية، وبطولة أحمد داش، عصام عمر، صابرين، بسمة، جورى بكر، مى الغيطى، رشدى الشامى، محسن منصور، وعدد آخر من الفنانين، وتدور أحداثه فى إطار اجتماعى مشوق في اطار 15 حلقة يتم عرضهم في السباق الرمضاني 2024 ضمن مسلسلات رمضان، ولم تستقر الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية حتى الآن على موعد عرضه هل سيكون في النصف الأول من شهر رمضان أو النصف الثاني منه.

ويظهر عصام عمر بشخصية طالب في كلية الحقوق، ويسكن في منطقة شعبية ومتفوق في دراسته ويعتمد عليه زملاؤه، وتلعب الفنانة صابرين دور والدته، أما الفنان أحمد داش فيجسد دور شاب متطلع للمستقبل ويفكر في جلب الأموال لكي يعيش حياة مستقرة ويكافح بالدخول في مشاريع ولكن يتعرض لظروف صعبة تغير مسار حياته.