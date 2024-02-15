مسلسلات رمضان 2024|ماذا قال خالد الكمار عن مشاركته في "عتبات البهجة"؟

أيام قليلة تفصلنا عن شهر رمضان المبارك والذي يكون بمثابة الماراثون للمسلسلات ويظهر فيه عدد كبير من نجوم الفن، كما سيحدث مع الفنان يحيي الفخراني الذي عاد إلى عالم الدراما من جديد بعد غياب دام لسنوات، بالتعاون مع المخرج الكبير مجدي أبو عميرة، في مسلسل “عتبات البهجة”.

وتحمس الموسيقار خالد الكمار باختياره لوضع الموسيقي التصويرية لمسلسل “عتبات البهجة” المقرر عرضه ضمن السباق الرمضاني المقبل 2024، خاصًة أن هذا العمل الفني من بطولة الفنان الكبير يحيي الفخراني، ويشاركها عدد كبير من نجوم الفن تحت قيادة المخرج مجدي أبو عميرة.

وأكد الكمار أنه حقق حلمه بوضعه الموسيقي التصويرية لمسلسل “عتبات البهجة” الذي يلعب بطولته الفنان يحيي الفخراني، متابعًا: “خطوة تعني لي الكثير بشكل شخصي”.

أبطال وصناع مسلسل عتبات البهجة:

يحيى الفخراني

جومانا مراد

صلاح عبدالله

عنبة

خالد شباط

صفاء الطوخي

سماء إبراهيم

هشام إسماعيل

وفاء صادق

حازم إيهاب

يوسف عثمان

ليلى عزالعرب

علاء مرسي

معالجة درامية مدحت العدل

إخراج مجدي أبوعميرة

إنتاج جمال العدل بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

تفاصيل مسلسل عتبات البهجة

ويعرف يحيى الفخراني نفسه في المسلسل، في رسالة قصيرة، وبضحكة صافية، قائلًا: "يا مساء البهجة، بالنسبة للناس اللي بتنورنا لأول مرة أنا اسمي بهجت الأنصاري، بقدم محتوى على اليوتيوب اسمه (عتبات البهجة)".

"الفخراني" بدوره "يوتيوبر" شهير يشجع جمهوره على اللايك والشير": "بنتكلم عن لحظات البهجة والسعادة اللي بنحاول نعيشها كل لحظة، مرة ننجح ومرات لأ، لكن لازم نفضل نحاول طول ما احنا عايشين، وإذا عجبكم المحتوى فرضًا يعني لو عجبكم، ما تنسوش تفعلوا الجرس واللايك والحاجات بتاعتكم دي صباح أو مساء البهجة".

ومع تزايد البحث عن دور يحيى الفخراني كـ"يوتيوبر"، نقدم في السطور التالية، نجومًا قدموا أدوار "يوتيوبر" في أعمالهم، ونالوا إعجاب الجمهور.