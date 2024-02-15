"عتبات البهجة".. تفاصيل آخر عمل كوميدى قدمه يحيى الفخرانى

يعود الفنان يحيى الفخراني، لينير شاشة التلفزيون، في دور "بهجت الأنصاري" بمسلسل "عتبات البهجة" في موسم رمضان 2024، بعد غياب عاميين، حيث تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صور الفنان يحيى الفخراني، بالمسلسل الجديد.

ما قصة مسلسل عتبات البهجة؟

ونشرت الشركة المتحدة البرومو الأول لمسلسل "عتبات البهجة"، مساء أمس، حيث أطل يحيى الفخراني، على جمهوره بوجه مبتسم، مليئ بالبهجة والضحك، وهو يعرف شخصية مسلسله الجديد "بهجت الأنصاري".

ويجسد يحيى الفخراني دور وكيل وزارة الصناعة، وهو رجل يعاني من الوحدة بعد رحيل زوجته، خاصةً أنه على المعاش، ثم تقوده الصدفة للدخول في عالم الفضاء الإلكتروني، ويوجه رسائل الكثيرة للناس عبر مقاطع من الفيديو، ويتابعه الكثير من الناس كونه "يوتيوبر" شهير.

ويتحدث الفنان يحيى الفخراني، بدوره "يوتيوبر" شهير لجمهوره قائلًا: "بنتكلم عن لحظات البهجة والسعادة اللى بنحاول نعيشها كل لحظة، مرة ننجح ومرات لأ.. لكن لازم نفضل نحاول طول ما إحنا عايشين، وإذا عجبكم المحتوى فرضًا يعني لو عجبكم، ما تنسوش تفعلوا الجرس واللايك والحاجات بتاعتكم دي صباح أو مساء البهجة".

والمسلسل، مأخوذ عن رواية عتبات البهجة للكاتب إبراهيم عبد المجيد، مما يضفى على المسلسل جمالًا خاصًا.

ويجتمع الثنائي يحيى الفخرانى والمخرج مجدى أبو عميرة، من جديد في عمل درامي، بعد 16 عامًا مضت على آخر تعاون بينهما في مسلسل "يتربى في عزو"، فقد أغنى كل منهما الساحة الدرامية بأعمال لا تنسى، وهم مسلسل "جحا المصري" عام 2002، و"يتربى في عزو" عام 2007.

آخر عمل كوميدي قدمه يحيى الفخراني

ونتذكر في السطور التالية، تفاصيل آخر عمل كوميدي قدمه يحيى الفخراني، مفعم بالبهجة أيضًا، وهو مسلسل "نجيب زاهي زركش" 2021.

ما قصة مسلسل نجيب زاهي زركش؟

يدور المسلسل حول "نجيب زاهي زركش"، التي تتغير حياته بشكل كامل حيث يظهر وهو ثري صاحب ممتلكات كثيرة،الذي يتفاجأ باكتشافه ابن له، وخلال أحداث المسلسل تساعده خادمه، فيكون ثلاث شباب محتمل أن يكون ابنه ضمنهم هؤلاء الشباب الذين لا يعرفهم.

طاقم عمل مسلسل نجيب زاهى زركش

ومسلسل نجيب زاهى زركش، من بطولة الفنان يحيى الفخرانى، ويشاركه البطولة مجموعة من النجوم والنجمات وهم: أنوشكا، وشيرين، ورنا رئيس، ونهى عابدين، وكريم عفيفى، وإسلام إبراهيم، ومحمد محمود، ومحمد يسرى، وتميم عبده، ومحمد الصاوى، وفتوح أحمد، وعدد آخر من الفنانين الشباب، والعمل من تأليف الكاتب عبد الرحيم كمال وإخراج شادى الفخرانى وإنتاج شركة سينرجى.