مسلسلات رمضان 2024| يحيى الفخراني بإطلالة مختلفة في عتبات البهجة

أعلنت المتحدة عن البرومو الأول لمسلسل "عتبات البهجة"، حيث ظهر الفنان الكبير يحيى الفخراني، بإطلالة مختلفة ومميزة في المسلسل المقرر طرحه عبر قنوات ومنصات الشركة المتحدة في موسم رمضان 2024.

إطلالة يحيى الفخراني في مسلسل "عتبات البهجة"

ظهر النجم يحيى الفخراني، في دور "بهجت الأنصاري" بإلاطلاتين في برومو المسلسل، الأولى ببدلة زرقاء أنيقة، والثانية بالبيجاما الكروهات، وهو يتحدث لجمهوره عبر فيديو على السوشيل ميديا، كونه يجسد حياة "إنفلونسر" عبر فضاء السوشيل ميديا.

بنبرة صوت مليئة بالبهجة، يقدم بهجت الأنصاري نفسه للجمهور، وفي رسالة لا تتعدى الدقائق يقول فيها: "يا مساء البهجة، بالنسبة للناس اللى بتنورنا لأول مرة انا اسمي بهجت الأنصاري، بقدم محتوى على اليوتيوب اسمه عتبات البهجة".

وأضاف الفنان يحيى الفخراني في دور "الأنصاري": بنتكلم عن لحظات البهجة والسعادة اللى بنحاول نعيشها كل لحظة، مرة ننجح ومرات لأ.. لكن لازم نفضل نحاول طول ما احنا عايشين، واذا عجبكم المحتوى فرضًا يعني لو عجبكم، ما تنسوش تفعلوا الجرس واللايك والحاجات بتاعتكم دي صباح او مساء البهجة".

قصة مسلسل عتبات البهجة

ويعود النجم يحيى الفخراني، في السباق الرمضاني 2024، بمسلسل "عتبات البهجة"، ومن خلال دور وكيل وزارة الصناعة، وهو رجل يعاني من الوحدة بعد رحيل زوجته، خاصةً أنه على المعاش، ثم تقوده الصدفة للدخول في عالم الفضاء الإلكتروني، ويوجه حديثه المستمر للناس عبر مقاطع من الفيديو، مما يطلق عليه البعض "إنفلونسر"، ويمر خلال الأحداث بأزمات عديدة

والمسلسل، مأخوذ عن رواية عتبات البهجة للكاتب إبراهيم عبد المجيد، مما يضفى على المسلسل جمالًا خاصًا.

نجوم مسلسل عتبات البهجة

ومسلسل "عتبات البهجة" من بطولة مجموعة كبيرة من الفنانين ونجوم الدراما، على رأسهم الفنان الكبير يحيى الفخرانى، ويشاركه البطولة النجوم: جومانا مراد، صلاح عبد الله، عنبة، خالد شباط، صفاء الطوخي، هنادي مهنا، سما إبراهيم، هشام إسماعيل، وفاء صادق، حازم إيهاب، يوسف عثمان، ليلى عز العرب، علاء مرسي، علاء زينهم، محسن منصور، وعدد كبير من الفنانين.

أما السيناريو والحوار والمعالجة الدرامية، للدكتور مدحت العدل، وإخراج مجدى أبو عميرة، ومن إنتاج العدل جروب.

يحيى الفخراني ومجدي أبو عميرة

ويتعاون يحيى الفخرانى من جديد مع المخرج مجدى أبو عميرة، في عمل درامي، بعد 16 عامًا مضى على آخر تعاون بينهما في مسلسل "يتربى في عزو"، فمن أشهر أعمالهما معًا في عالم الدراما، مسلسل "جحا المصرى" عام 2002، و"يتربى في عزو" عام 2007 وحقق العملان نجاحًا جماهيرًا كبيرًا.