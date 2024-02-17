مسلسلات رمضان 2024| قصة وأبطال المعلم لـ مصطفى شعبان

يخوض الفنان مصطفي شعبان السباق الرمضاني المقبل 2024 من خلال شخصية جديدة عليه وهى “تاجر السمك”، وسيظهر بهذه الشخصية من خلال أحداث مسلسل “المعلم”، وذلك بعد نجاحه في الماراثون الرمضاني من العام الماضي، وهو ما جعل روّاد السوشيال ميديا ينتظرون أعماله بشغف شديد.

مسلسلات رمضان 2024

التريلر التشويقي لـ"المعلم" الذي طرحته الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية جذب انتباه مستخدمي منصات الشوشيال ميديا، ويبحث الجمهور ومستخدمي منصات التواصل عبر موقع "فيسبوك" و"جوجل" عن قصة وأبطال مسلسل المعلم، الذي سيعرض ضمن الماراثون الرمضاني المقبل 2024.

مسلسلات رمضان 2024

ويرصد “الدستور” قصة وأبطال المعلم لـ "مصطفى شعبان" في سياق السطور التالية.

قصة مسلسل المعلم

يجسد الفنان مصطفي شعبان شخصية "معلم" وذلك لكونه تاجر سمك في أحد الأسواق، وهو الأمر الذي يتسبب بدخوله في العديد من الصراعات مع كِبار التجار، لتتصاعد أحداث العمل في إطار تشويقي اجتماعي.

تتصاعد أحداث مسلسل "المعلم" حيث يقع والد الفنان مصطفي شعبان في أزمة مالية بسبب سرقة أمواله من المنافسين له، ما يتسببون له في الكثير من الخسائر، وهو الأمر الذي يدفع مصطفي شعبان بطل العمل للانتقام لوالده الذي دخل السجن، بشتي الطرق.

يتمكن الفنان مصطفي شعبان على مدار الـ 30 حلقة من مسلسل "المعلم" في الانتقام لحق والده، وتتسع دائرة الشكوك من حوله، وذلك بسبب شعوره بأن هناك شخص قريب منه هو الخائن والذي تسبب في أذية والده والعائلة.

أبطال مسلسل المعلم

يعرض مسلسل المعلم للفنان مصطفي شعبان عبر إحدى قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وبحانبه عدد كبير من نجوم الفن أبرزهم سهر الصايغ، هاجر أحمد، أحمد بدير، انتصار، أحمد فؤاد سليم، أحمد بدير، محمد العمروسى، سلوى عثمان، منذر رياحنة، محمود الليثى، أحمد عبدالله محمود، طارق النهري، علاء زينهم، وعدد آخر من الفناني، والعمل من تأليف محمد الشواف وعمرو الدرديري، وإخراج مرقس عادل وإنتاج شركة سينرجي.

اقرأ أيضا

موعد أذان الفجر في شهر رمضان 2024