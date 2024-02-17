أدعية للأب المتوفي بالتزامن مع كثر البحث عنها وتستحب يوم الجمعة

يبحث العديد من المواطنين عن أدعية للأب المتوفي حيث كثر البحث خلال الأيام الماضية والساعات الماضية عن دعاء للأب المتوفي، خاصة أننا في شهر شعبان وهو شهر مستجاب فيه الدعاء، في هذا السياق ينشر موقع «الدستور» أبرز الأدعية للأب المتوفي والتي يستحب أن يكون في يوم الجمعة.

أدعية للأب المتوفي



-يا رب في ساعات الجمعة المباركة، أسألك أن تجعل ساعة دعائي هذا ساعة الاستجابة، اللهم ارحم أبي الذي بات في ضيافتك وجوارك، اللهم اغفر له واعف عنه وتجاوز عن خطاياه، وزده من إحسانك وعظيم غفرانك وعفوك يا ربّ العالمين.



-إلهي احمه تحت الأرض، وأيضًا استره يوم العرض، ولا تخزه يوم يبعثون “يوم لا ينفع مالٌ ولا بنون إلّا من أتى الله بقلبٍ سليم”، اللهمّ اجعله في بطن القبر مطمئنًّا، وعند قيام الأشهاد آمنًا، وبجود رضوانك واثقًا، وإلى أعلى درجاتك سابقًا، يا رحيم أسكنه فسيح الجنان، واغفر له يا رحمن، وتجاوز عمّا تعلم يا عليم.

أدعية للأب المتوفي مكتوب



-اللهم ارحمه في بطن الأرض واستره يوم العرض يارب العالمين يارب انت خلقته وانت أخذته وانت الرحيم فليس غيرك أرحم به اللهم ارحمه واغفر له.



- اللهم في يوم الجمعة ارحم من مات بالدنيا ولم يمت في قلوبنا اللهم ارحمه فهو أغلى من فقدنا وأسكنه فسيح جناتك يا ارحم الراحمين.



-اللهمّ يا ودود يا ودود يا ذا العرش المجيد، يا مبدئ يا معيد، يا فعّالٌ لنا تريد، أسألك برحمتك الّتي وسعت السّماوات والأرض، اللهمّ أبي قد ارتحل من الفانية إلى الآخرة الّتي لا فناء بعدها، فاللهمّ ارحمه واغفر له، واحشره يوم البعث مع الصّالحين والصّدّيقين والشّهداء، اللهمّ أدخله الجنّة دون حسابٍ أو سابقة عذاب، اللهمّ لا تؤاخذه بما كسب في دنياه واغفر له كما غفرت لكثيرٍ من عبادك الضّعفاء، آمين، والحمد لله ربّ العالمين.

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