المديريات بدأت في الإعلان عنها.. كل ما تريد معرفته عن امتحانات الشهر لصفوف النقل

أعلنت المديريات التعليمية على مستوي جمهورية مصر العربية أن امتحانات شهر فبراير ستبدأ في أول أسبوع من مارس لجميع مراحل النقل من الصف الرابع الابتدائي إلى الصف الثاني الثانوي.

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ونستعرض في السطور التالية أبرز المعلومات عن امتحانات الشهر:

- لا يوجد جدول محدد، بل سيقوم كل مدرس بعمل امتحان لفصله في جزء من الحصة الخاصة بالمادة.

- الامتحانات عبارة عن سؤالين فيما تم دراسته فقط.

- الامتحانات ستكون بأمر الله سهلة وبسيطة وليس بها أي تعقيد.

- على الطالب إحضار ورقة فلوسكاب أو الإجابة في ورقة من كشكول المادة.

-الطالب سيأخذ الدرجة الأعلى من امتحان شهري فبراير ومارس.

- لا يوجد جدول محدد، مدرس الفصل هو الذى يحدد ميعاد الإمتحان خلال الأسبوع المقبل.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أكدت أن امتحانات شهرى فبراير ومارس لصفوف النقل تعقد بمعرفة معلم المادة أثناء الحصة، مشيرة إلى أن اللجنة الفنية التى تشرف على الامتحانات تكون بقيادة موجه المادة، مشددة على ضرورة التزام جميع المدارس بتوزيع درجات الامتحان وأيضا عدد الأسئلة فى كل اختبار.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أنه تم تعميم مواصفات امتحانات شهرى فبراير ومارس على المديريات التعليمية فى المواد الدراسية المختلفة، من أجل التزام المدارس بها، مؤكدة أن بعض الأسئلة تكون اختيار من متعدد لطلاب الصفين الرابع والخامس الابتدائي وبعضها اختيار من متعدد ومقالى لصفوف النقل بالمرحلة الثانوية.

وحددت الوزارة، مواعيد إجراء امتحانات النقل لشهر فبراير، موضحة أنه يعقد خلال الأسبوع الأول من شهر مارس فى منهج شهر فبراير والأسبوع الأول من مارس، وإجراء امتحان شهر مارس فى الأسبوع الأول من شهر إبريل فى منهج شهر مارس وأول إبريل.