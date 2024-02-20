الثلاثاء 20 فبراير 2024
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تحقيقات ومتابعات

تسجيل استمارة الدبلومات الفنية 2024 وموعد الامتحانات

الدبلومات الفنية
الدبلومات الفنية

أعلنت وزارة التربية والتعليم عن بدء تسجيل استمارة الدبلومات الفنية 2024 لطلاب التعليم الفني بنظام الثلاث سنوات وخمس سنوات، ليتمكنوا من دخول امتحانات الثانوية الفنية والتي تعقد يوم 1 يونيو 2024، وتعرض الدستورفي التقرير التالي رابط تسجيل استمارة الدبلومات الفنية 2024. 

كيف يتم عمل استمارة الكترونية؟

يستطيع طلاب الدبلومات الفنية عمل استمارة إلكترونية من خلال موقع وزارة التربية والتعليم، والتي ينتهي التسجيل فيها يوم 25 ابريل 2024، ويستطيع الطلاب تسجيل استمارة الدبلومات الفنية 2024، باتباع الخطوات التالية: 

انتقل إلى بوابة مركز المعلومات التابعة لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني من هنـــــــا 

 ، اضغط على "تسجيل استمارة استمارة الدبلومات الفنية، اقرأ التعليمات بدقة قبل البدء في التسجيل.

قم بإنشاء حساب جديد أو تسجيل الدخول إلى حسابك الحالي، فالتسجيل الإلكتروني يتم باستخدام البريد الإلكتروني الموحد  للطالب والذي يمكن الحصول عليه من خلال البوابة الالكترونية للحساب المدرسي الإلكتروني الموحد والمتاح لجميع طلاب الدبلومات الفنية من هنـــــــــــــــــــا

أدخل جميع البيانات المطلوبة بدقة، مع  طباعة الأكواد وكلمات السر الخاصة بطلبة الدبلومات الفنية لكل مدرسة على حدة المتقدمين لامتحان الدبلوم هذا العام ٢٠٢٤/٢٠٢٣ عن طريق المدرسة عقب إجازة نصف العام مباشرة من خلال بوابة الخدمات الالكترونية استمارة الدبلومات الفنية، على أن يرفق أصل شهادة الميلاد مستخرجة بالكمبيوتر ويرفق بها صورة البطاقة الشخصية للطالب على أن تكون مطابقة لشهادة الميلاد، قم بتحميل المستندات المطلوبة، راجع جميع البيانات قبل إرسال الاستمارة، قم بدفع الرسوم المطلوبة.

خطوات كتابة استمارة الدبلومات الفنية 2024

رابط تسجيل استمارة امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2023/2024

 موعد امتحانات الدبلومات الفنية

حددت وزارة التربية والتعليم موعد امتحانات الدبلومات الفنية  الدور الأول بداية من يوم 1 يونيو المقبل، لطلاب الدبلومات الفنية الصناعي والتجاري والزراعي بنظام 5 سنوات، والدبلومات الفندقية والخدمات السياحية بنظام 5 سنوات، فيما تبدأ الامتحانات العملية بداية من يوم 25 مايو 2024.

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رابط تسجيل استمارة الصف الثالث الثانوي 2024 الإلكتروني لدخول الامتحانات

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جدول امتحانات الثانوية العامة 2024.. وقيمة رسوم استمارة الامتحانات

استمارة الدبلومات الفنية وزارة التربية والتعليم امتحانات الثانوية الفنية عمل استمارة الكترونية البريد الالكتروني الموحد

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