يبحث العديد من طلاب الشهادة الاعدادية عن كيفية إنشاء البريد الإلكتروني الموحد للصف الثالث الإعدادي، حيث يكثر البحث خلال الأيام القليلة الماضية عن كيفية إنشاء البريد الإلكتروني الموحد للصف الثالث الإعدادي.

اخر موعد لتسجيل الاستمارة الالكترونية للشهادة الاعدادية 2024

وذلك بالتزامن مع قرب انتهاء تسجيل الاستمارة الإلكترونية للشهادة الاعدادية والتى تنتهى فى آخر شهر ديسمبر الجارى، فى هذا السياق ترصد الدستور خلال السطور المقبلة التفاصيل للطلاب عن كيفية انشاء البريد الالكتروني الموحد للصف الثالث الإعدادي.

أقرا ايضًا

انشاء البريد الالكتروني الموحد للصف الثالث الاعدادي

قالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى عن البريد الالكترونى الموحد لطلاب الصف الثالث الإعدادى أنه يتم من خلال التسجيل باستخدام البريد الإلكتروني الموحد للطلاب والذي يمكنهم الحصول عليه من خلال الرابط التالي علي موقع وزارة التربية والتعليم: office365.emis.gov.eg

وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى خلال تعليماتها بشأن تسجيل استمارة البريد الموحد للطلاب أنه سوف يتم تفعيل البريد الإلكتروني من خلال منصة الحساب المدرسي الموحد للمعلم / الطالب وذلك بعد التأكد من صحة البيانات المسجلة لهم على قاعدة البيانات.

وفي حالة وجود أي أخطاء فى البيانات خلال انشاء البريد الالكتروني الموحد للصف الثالث الاعدادي تقوم المدرسة بإجراء التعديلات اللازمة فورًا على قاعدة البيانات من خلال الاستمارة الإلكترونية للطلاب، بالاضافة إلى أنه يتم التأكيد علي الطلاب أن تكون الصورة الشخصية للطالب التي يتم رفعها بالاستمارة مطابقة للمواصفات المقررة، علمًا بأنه سيتم غلق التعديل على الصورة فور القيام بحفظ استمارة التقدم.

وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى على أنه يجب على المدارس أن تقوم بمراجعة استمارة التقدم الإلكترونية التي تُسلم لهم عن طريق الطالب، والتأكد من صحتها، خاصة الصورة الشخصية ويتم التأكيد علي ضرورة قيام المدارس بطباعة كشوف (12 د ) الإلكترونية بعد انتهاء الطلاب من التسجيل الإلكتروني ومراجعة وتسليم الكشوف إلى للطالب، وفي حالة وجود خطأ في الصورة يلزم توجيه الطالب للجنة النظام والمراقبة التابعة لها لتعديلها لجنة النظام والمراقبة التابعة لها المدرسة.