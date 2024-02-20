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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

عاجل.. توجيهات من "التعليم" بشأن استمارة الثانوية العامة 2024

الثانوية العامة
الثانوية العامة

لفتت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، برئاسة الدكتور رضا حجازي، على أن آخر موعد لتسجيل استمارة الثانوية العامة يوم الخميس المقبل الموافق 22 فبراير الجاري.

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وناشدت الوزارة الطلاب بسرعة التسجيل لأنه هام وشرط من شروط دخول امتحانات الثانوية العامة 2024، والتي تبدأ في يونيو المقبل وتستعد لها وزارة التربية والتعليم من الآن.

وكانت قد أعلنت عن إتاحة تسجيل استمارات التقدم لامتحانات شهادة الثانوية العامة ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤ على الموقع الإلكتروني، وذلك عبر الرابط التالي: https://moe-register.emis.gov.eg/.

وأضافت الوزارة، أنه على الطلاب تسليم الاستمارات الإلكترونية للمدارس بداية من يوم الأحد الموافق  ١١/٢/٢٠٢٤، على أن يكون آخر موعد لتسليم الاستمارات الإلكترونية للمدارس يوم الخميس الموافق ٢٩/٢/٢٠٢٤.

وتوجه الوزارة الطلاب بضرورة التأكد من توضيح كافة المواد التي سيتم الامتحان فيها بالاستمارات الإلكترونية، وهي كالآتي:

أولًا: بالنسبة لطلاب الشعبة الأدبية: اللغة العربية، اللغة الأجنبية الأولى، اللغة الأجنبية الثانية، التاريخ، الجغرافيا، علم النفس والاجتماع، الفلسفة والمنطق، التربية الدينية، التربية الوطنية، الاقتصاد والإحصاء.

ثانيًا: بالنسبة لطلاب الشعبة العلمية (العلوم): اللغة العربية، اللغة الأجنبية الأولى، اللغة الأجنبية الثانية، الفيزياء، الكيمياء، الأحياء، الجيولوجيا والعلوم البيئية، التربية الدينية، التربية الوطنية، الاقتصاد والإحصاء.

ثالثًا: بالنسبة لطلاب الشعبة العلمية (الرياضيات): اللغة العربية، اللغة الأجنبية الأولى، اللغة الأجنبية الثانية، الفيزياء، الكيمياء، الرياضيات البحتة، الرياضيات التطبيقية، التربية الدينية، التربية الوطنية، الاقتصاد والإحصاء.

وتشدد الوزارة على جميع الجهات المعنية الالتزام بالمواعيد المحددة بكتاب تعليمات إجراءات التقدم للامتحان ولا يسمح بقبول أية استمارات بعد هذه المواعيد إلا بناء على أسباب تقبلها السلطة المختصة كما أعلنت الوزارة.

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