الثلاثاء 20 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

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أحمد الطاهرى: نلاحظ تطورًا كبيرًا فى العلاقات المصرية السعودية الإعلامية

الإعلامي أحمد الطاهري
الإعلامي أحمد الطاهري

قال الإعلامي أحمد الطاهري، رئيس قطاع القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، إن هناك تنمية ملحوظة للعلاقات المصرية السعودية الإعلامية الفترة الأخيرة، والشركة المتحدة سعيدة بحضور المنتدى الإعلامي السعودي في نسخته الثالثة.

المنتدى الإعلامي السعودي 


وأكد الإعلامي أحمد الطاهري، خلال حواره لكاميرا "إكسترا نيوز"، أن هذه المنتديات تؤدي إلى تبادل الآراء والأفكار، وتبادل التقنيات الحديثة وبرامج التعاون المشترك.

العلاقات المصرية السعودية 

وأضاف في حديثه، أنه شارك في النسخة الثانية للمنتدى الإعلامي السعودي، معبرًا: "كنت حريصًا على المشاركة في هذه النسخة أيضًا".

وتابع: "كل الاحترام والشكر لدولة السعودية على الترحاب الذي وجده كل ما هو مصري من قِبل القيادة والشعب السعودي".

أحمد الطاهري الإعلامي أحمد الطاهري اكسترا نيوز الشركة المتحدة المنتديات السعودية

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