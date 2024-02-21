خطوات التسجيل في حركة ترقيات المعلمين 2024 ومراحل الترقي

ترقيات المعلمين 2024، ارتفعت معدلات البحث عبر محركات البحث جوجل، من المعلمين والمعلمات الذين تتوافر فيهم شروط التقديم حسبما أعلنت الأكاديمية المهنية للمعلمين، حيث بدأ التقديم إليها قبل أسابيع عبر موقع الأكاديمية المهنية للمعلمين.

ترقيات المعلمين 2024

وذلك بالتزامن مع انطلاق تدريبات المعلمين المرشحين للترقي بجميع محافظات الجمهورية للمعلمين المستوفيين لشروط الترقية والتى تعد شرط أساسي للاستفادة من ترقيات المعلمين 2024.

عن طريق تسجيل المعلمين المرشحين للترقى لعام 2024 عبر منصة المعلم للتدريب عن بعد، اتاحت ترقيات المعلمين 2024 للمعلمبن، فرصة الترقي لما يقارب نصف مليون معلم لعام 2024، حسبما أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى والأكاديمية المهنية للمعلمين.

خطوات التسجيل في ترقيات المعلمين 2024

ويأتي تسجيل التقدم لترقى المعلمين فى وظائف الكادر لعام 2024 عبر موقع الأكاديمية المهنية للمعلمين باستخدام الآتي:

اسم المعلم

كود المعلم

الرقم القومى

وذلك من أجل بدء عملية التسجيل فى حركة ترقيات المعلمين 2024.

الطلبات المطلوبة للتقديم في ترقيات المعلمين 2024

ويقوم المعلم المتوفر فيه شروط التقديم في ترقيات المعلمين 2024، بإدخال عدة معلومات وهي:

-ادخال دفعة الترقية

-تاريخ آخر ترقية حصل عليها

-ملئ البيانات المتعلقة بتحديد الوظيفة على الكادر

-تاريخ الوظيفة على الكادر

-نوع المؤهل

-آخر مؤهل

-تقدير المؤهل

-دفعة الترقي

-تقرير الكفاية للعام قبل الماضى

-تقرير الكفاية للعام الماضى

-المدة البينية اللازمة للترقي

-أخيرًا الضغط على رز حفظ.

اختبار ترقيات المعلمين 2024

و لإتمام عملية التسجيل فى ترقيات المعلمين 2024، يلتزم المعلم، بتحرى الدقة فى البيانات المدخلة ومراعاة صحتها ومطابقتها مع المستندات المرفقة الدالة على ذلك.

وذلك منعًا لاستبعاد الطلب وحرمانه من الحق فى الترقى ضمن حركة ترقيات المعلمين 2024.

وبعد مرور شهر من تاريخ تقدم الطلب وفى حالة الموافقة على الترشح للترقي.

المرحلة الثانية للترقي

ستبدأ الأكاديمية المهنية للمعلمين المرحلة الثانية من حركة ترقيات المعلمين 2024، وهى عبارة عن الآتي:

ملف الإنجاز والذى سيتم ملئ كافة بياناته من قبل المعلم المرشح على الموقع نفسه باستخدام الرقم القومي وكود المعلم، ليتولي بعد ذلك رؤساؤه مراجعة تلك البيانات وتقييمها، وأخيرًا تأتى مرحلة اختبار الأكاديمية، والتى على أساسها يخضع المعلم المرشح للترقية عبر منصة المعلم لأداء اختبارات الترقية الكترونيا فى مجال تخصصه بهدف قياس وتقييم قدراته ومهاراته العلمية والشخصية.

وبعد إنتهاء الاختبار يتعين على المرشح انتظار ظهور النتيجة واعتمادها من قبل وزير التعليم رسميًا، ليصدر بعد ذلك قرار بالترقية للدرجة الوظيفية الأعلى وتعديل هيكل الأجور بما يتناسب مع الحد الأدنى للأجر بالمستوي الوظيفي الأعلى للمعلم.