الثلاثاء 20 فبراير 2024
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تحقيقات ومتابعات

موعد تقديم معهد ضباط الصف المعلمين 2024

معهد ضباط الصف
معهد ضباط الصف

تعلن وزارة الدفاع المصرية عن موعد تقديم معهد ضباط الصف المعلمين 2024 سنويًا، لاستقبال دفعات جديدة من البنين والبنات وفق شروط تعلنها مع موعد بدأ التقديم، وتعرض الدستور في التقرير التالي موعد تقديم معهد ضباط الصف المعلمين 2024. 

ازاي ادخل معهد ضباط الصف المعلمين؟

تحدد وزارة الدفاع خطوات دخول معهد ضباط الصف المعلمين، ولكنها لم تعلن حتى الآن عن موعد تقديم معهد ضباط الصف المعلمين 2024، ولكن قد يكون التقديم بعد اعلان نتيجة الدفعة السابقة وبعدها يتم فتح باب تقديم معهد ضباط الصف المعلمين 2024

ويستطيع الراغبون تقديم معهد ضباط الصف المعلمين 2024، متابعة موقع وزارة الدفاع من هنــــــــــــــــــا

 

بالأوراق المطلوبة.. موعد التقديم على معهد ضباط الصف المعلمين 2024

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الأوراق المطلوبة لتقديم معهد ضباط الصف المعلمين

تحدد وزارة الدفاع مع فتح باب تقديم معهد ضباط الصف المعلمين عن الأوراق المطلوبة للتقديم، ولكن عادة ما تكون هي نفس الأوراق الموجودة في الاعلان القديم وهي كالتالي: 

 ملف أوراق التقديم، ويتم الحصول عليه من منطقة التجنيد التابع لها الطالب،  صورة من بطاقة الرقم القومي، شهادة ميلاد كمبيوتر حديثة،  صورة من أصل شهادة الإعدادية أو مستخرج رسمي معتمد وموقع بالختم، مع تقديم الأصل عند الالتحاق، صحيفة الحالة الجنائية حديثة (فيش وتشبيه) + تصويرها نسختين، قيد عائلي مميكن حديث + تصويره نسختين،  شهادة طبية معتمدة من مستشفى حكومي.

 صورة من شهادة الإعفاء من الخدمة العسكرية أو التأجيل، في حالة كان الطالب معفي أو مؤجلًا من الخدمة العسكرية،  صورة من شهادة حسن السير والسلوك من المدرسة أو المعهد، في حالة كان الطالب طالبًا، موافقة ولي الأمر، في حالة كان الطالب أقل من 18 سنة.

يمكن تقديم الأوراق المطلوبة في منطقة التجنيد التابع لها الطالب، خلال فترة التقديم التي يتم الإعلان عنها من قبل وزارة الدفاع المصرية، قد يطلب المعهد من بعض المتقدمين إجراء بعض الاختبارات أو المقابلات الشخصية.

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