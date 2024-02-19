الإثنين 19 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

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رابط تقديم وظائف البريد المصري 2024 وشروط التسجيل عبر بوابة الوظائف الإلكترونية

البريد المصري
البريد المصري

يتصدر رابط تقديم وظائف البريد المصري 2024 القائمة البحثية عبر محرك جوجل العالمي، وذلك لرغبة عدد كبير من المواطنين في الحصول على الوظائف الشاغرة في الهيئة القومية للبريد المصري في كافة محافظات الجمهورية وفقا للشروط التي وضعها الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

رابط تقديم وظائف البريد المصري 2024

خصص الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رابط تقديم وظائف البريد المصري 2024 وذلك من خلال هذا الرابط (من هنا) حيث يمكن للراغبين في التقديم تسجيل بياناتهم في الخانات المخصصة لذلك وإتباع الخطوات اللازمة وإدخال البيانات المطلوبة عن المستعلم والوظيفة المتقدم لها والمؤهل الدراسي وذلك من خلال الخطوات التالية:-

  • الدخول عبر بوابة الوظائف الإلكترونية من خلال هذا الرابط (من هنا).
  • اختيار أيقونة وظائف هيئة البريد.
  • تحديد الوظيفة المتقدم لها.
  • إدخال كافة البيانات اللازمة عن المتقد للوظائف المعلن عنها.
  • تحميل كافة الأوراق المطلوبة وفقا للإعلان عن الوظائف الشاغرة.
  • تسجيل وسيلة اتصال (بريد إلكتروني، هاتف محمول).
  • الضغط على كلمة حفظ الطلب.

رابط وظائف وزارة الأوقاف 2024 .. وعدد الوظائف الشاغرة

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شروط وظائف هيئة البريد 2024

يمكن أن للمتقدمين لشغل الوظائف في هيئة البريد أن يتوافر فيهم الشروط التالية:-

  • أن يكون مصري الجنسية.
  • إلا يزيد سن المتقدم عن 30 عاما.
  • أن يكون التقدير العام جيد على الأقل.
  • الحصول على المؤهل المطلوب للوظيفة المتقدم لها.
  • ألا يكون قد سبق الحكم على المتقدم بعقوبة جنائية أو جريكة مخلة بالشرف أو الأمانة ولم تتم رد اعتباره.
  • ألا يكون المتقدم قد سبق فصله من الخدمة العسكرية بحكم نهائي ولم يمض على صدور الحكم النهائي بفصله 4 سنوات على الأقل.
  • أن يجتاز المتقدم لوظائف هيئة البريد الكشف الطبي وتحليل المخدرات.
  • تسدسد 26 جنيه على حساب الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

لينك وظائف البريد المصري 2024.. والأوراق المطلوبة وآخر موعد للتقديم

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الوظائف المطلوبة في هيئة البريد

حددت الهيئة القومية للبريد المصري الوظائف المطلوبة وهى كما يلي:-

  • هندسة مدنية.
  • هندسة ميكانيكية.
  • هندسة كهربائية.
  • هندسة اتصالات.
  • هندسة حاسبات حيوية.
  • هندسة زراعية.
  • هندسة كيميائية.
  • هندسة تصنيع.

وأكد الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أن اختيار العناصر الأوفضل سيكون من خلال خطة إلكترونية لا يتدخل فيها العنصر البشري على الإطلاق وفقا للشروط التي تم وضعها.

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الأوراق المطلوبة للتقديم في البريد 2024

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