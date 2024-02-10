هيئة البريد: انتهاء تطوير 3840 مكتبًا على مستوى الجمهورية.. و130 سيارة متنقلة لتخفيف الزحام

أعلنت هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات «إيتيدا» عن فتح باب التقدم للدورة رقم ١٩ من برنامج «دعم مشاريع التخرج» لطلبة الجامعات ضمن برنامج دعم التعاون بين الشركات والجهات البحثية « ITAC»، وذلك خلال الفترة من ٢٨ يناير الماضى حتى ٢٩ فبراير الجارى.

وتقدم الهيئة تمويلًا يصل إلى ٣٠ ألف جنيه لكل مشروع كدعم للطلاب بما يُسهم فى نشر ثقافة الابتكار وريادة الأعمال بين طلبة الجامعات ويعمل على تشجيعهم والمُساهمة فى بناء اقتصاد معرفى مُبتكر، بالإضافة إلى إقامة روابط وثيقة بين شركاء الصناعة والأوساط الأكاديمية.

ويستهدف البرنامج طلبة السنة الأخيرة بالجامعات والمعاهد المصرية فى تخصصات الهندسة وعلوم الحاسب الآلى ونظم المعلومات، حيث تقوم الهيئة بتمويل هذه المشاريع بعد تقييم مجموعة من الخبراء والمتخصصين.

مولت الهيئة ١٤٨٢ مشروعًا للتخرج لطلبة الكليات المتخصصة فى نحو ٣٣ جامعة، وذلك بقيمة ٦.٨٥ مليون جنيه منذ عام ٢٠٠٦.

وتجدر الإشارة إلى أن مبادرة «ITAC»، والتى أطلقتها «إيتيدا» عام ٢٠٠٦ تهدف إلى دعم التعاون البحثى بين الشركات والجامعات والمراكز البحثية عن طريق ربط البحث العلمى باحتياجات السوق والشركات وصناعة تكنولوجيا المعلومات. يسهم ذلك فى إضفاء قيمة للشركات العاملة فى مجال تكنولوجيا المعلومات والجامعات والباحثين ومجتمع تكنولوجيا المعلومات المصرى ككل ويؤمن تعاونًا وثيقًا يضمن خدمة كل منهما أهداف الآخر.

أول اجتماع لمجلس الإدارة بمبنى البريد المصرى بالعاصمة الإدارية

قال الدكتور شريف فاروق، رئيس مجلس إدارة البريد المصرى، إن مكاتب البريد، أصبحت تقدم جميع الخدمات الحكومية والمالية والبريدية للمواطنين بكل سهولة ويسر، بعد تطويرها وتزويدها بأحدث الأنظمة والحلول التكنولوجية المتطورة، فى إطار تنفيذ خطة الهيئة الاستراتيجية الشاملة لتطوير مختلف القطاعات، التى تشمل تطوير جميع منافذها على مستوى الجمهورية.

وترأس «فاروق» أول اجتماع لمجلس الإدارة بمبنى البريد المصرى بالعاصمة الإدارية، مستعرضًا معدل تنفيذ خطة التطوير الشاملة، والإنجازات التى حققها البريد المصرى، فى إطار تنفيذ خطة وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتطوير الكيان الكبير.

وأضاف أن عدد المنافذ بلغ ٤٥٠٠ منفذ، منتشرة على مستوى الجمهورية، لتقديم الخدمات للمواطنين، منها ٤٣٠٠ مكتب بريد، تم الانتهاء من تطوير أكثر من ٣٨٤٠ منها، بنسبة إنجاز ٨٦٪، إضافة إلى ٨٤ كشكًا بريديًا، و١٣٠ سيارة متنقلة، منتشرة على مستوى الجمهورية يتم تحريكها خلال فترات الذروة، لتخفيف الزحام بالمكاتب؛ بهدف إحداث نقلة نوعية بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، لكى يحصل كل مواطن على كل الخدمات بالشكل اللائق. وذكر أن البريد المصرى حقق طفرة كبيرة، نحو استخدام الطاقة الخضراء، وتم الانتهاء من تحويل ١٥ سيارة من أسطول النقل، للعمل بالكهرباء كمرحلة أولى، وجارِ العمل بالمرحلة الثانية لتحويل ٦٠ سيارة، إضافة إلى تحويل ٨٦ سيارة للعمل بالغاز الطبيعى، كما تم شراء ٢٥٥ سيارة تعمل بالغاز الطبيعى، إلى جانب تطوير وترميم مكاتب البريد والمقرات التاريخية، باستخدام أحدث أساليب الاستدامة، مع الحفاظ على التراث المعمارى وهُوية البريد المصرى.

كما استعرض استضافة البريد المصرى الناجحة للمعرض العربى للطوابع، الذى أقيمت فعالياته خلال الفترة من ٥ إلى ٧ يناير الماضى، بمبنى البريد المصرى التاريخى بميدان العتبة، بمشاركة ٧ دول عربية وبحضور أكثر من ١٦ عارضًا، من ممثلى الهيئات البريدية للدول العربية والجمعية المصرية لهواة الطوابع، وأكثر من ٢٥ عارضًا من هواة الطوابع فى مصر؛ تحت مظلة الأمانة العامة لجامعة الدول العربية ومجلس وزراء الاتصالات العرب.

ووجه الشكر لجميع العاملين بالبريد المصرى على الجهود التى يبذلونها، للنهوض بمستوى الخدمات وتقديمها للمواطنين بكل كفاءة ويسر، معربًا عن ثقته فى قدرة الكيان والعاملين به، على مواصلة تقديم جميع الخدمات للمواطنين بكل سهولة وبالجودة المطلوبة.