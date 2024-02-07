الأربعاء 07 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

مذكرة تفاهم بين المصرية للاتصالات ومياه الشرب بالقاهرة للتوسع فى شبكات الألياف الضوئية

جانب من التوقيع
جانب من التوقيع

شهد المهندس حسام الجمل، الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لـ تنظيم الاتصالات، والمهندس ممدوح رسلان، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، توقيع مذكرة تفاهم بين الشركة المصرية للاتصالات وشركة مياه الشرب بالقاهرة، بمقر الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بالقرية الذكية، للتوسع في شبكات الألياف الضوئية بالتشارك مع البنى الأساسية للمرافق الحيوية.

وقع مذكرة التفاهم المهندس محمد نصر الدين، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة المصرية للاتصالات، والمهندس مصطفى الشيمي، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه القاهرة.

يأتي هذا التوقيع في إطار دور الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في نشر خدمات الاتصالات باستخدام أحدث التكنولوجيات والاعتماد على مبدأ التشارك في البنى الأساسية لمرافق الدولة المختلفة، لما له من بالغ الأثر في خفض تكلفة الإنشاء وسرعة وصول الخدمة الي المواطن في الريف والحضر، بالإضافة إلى المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وذلك تماشيًا مع استراتيجية الدولة في التحول الرقمي للوصول إلى التحول الرقمي الكامل، وذلك بعد الاطلاع على أفضل التجارب والممارسات العالمية في هذا المجال، وتنفيذ مشروع استرشادي في السوق المحلية للوقوف على مدى ملاءمته السوق المصرية.

يذكر أن توقيع هذه المذكرة يأتي كإحدى نتائج المنتدى التنظيمي الأول للأجهزة التنظيمية والذي عقد بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في ديسمبر الماضي والذي يهدف الي التكامل ما بين الأجهزة التنظيمية بما يعود بالنفع على المواطن المصري والمصلحة العامة.

من جانبه، أشار المهندس محمد نصر الدين، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة المصرية للاتصالات، إلى أن التشارك في البنى التحتية والاستفادة قدر الإمكان من البنية التحتية المنفذة يعد من العناصر الداعمة لتسريع وتيرة التحول الرقمي وإنشاء بنية رقمية متعددة وقادرة على استيعاب الكم الهائل من البيانات الذي ينمو بصورة مستمرة، ومن هنا كان التعاون مع شركة مياه الشرب بالقاهرة والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات للاستفادة من التكنولوجيا الحديثة في مد الألياف الضوئية بالاعتماد على البنية التحتية لشبكات المياه، ما يعد خطوة مهمة في استراتيجية تشارك البنى التحتية.

كما صرح المهندس مصطفى الشيمي، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب بالقاهرة والعضو المنتدب، بأنه تم توقيع مذكرة التفاهم مع الشركة المصرية للاتصالات لتفعيل البنية الأساسية التشاركية لتطوير الخدمات التي تقدمها الشركة باستخدام الألياف الضوئية، ما سيسهم بقدر كبير في سرعة الكشف عن أعطال خطوط المياه وإصلاحها في مدد زمنية قياسية، وأوضح أن مذكرة التفاهم تأتى كخطوة تمهيدية لتنفيذ خطة توسع في هذا المجال ستحدث طفرة كبيرة في تشغيل وصيانة شبكات مياه الشرب بالقاهرة، ويأتي ذلك في إطار حرص شركة مياه الشرب بالقاهرة على تقديم خدماتها بأعلى جودة ممكنة وفي أسرع وقت ممكن وبتوجيهات من السيد المهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.

المهندس حسام الجمل الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي مياه الشرب والصرف الصحي الشركة المصرية للاتصالات الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات شبكات الألياف الضوئية مذكرة التفاهم تطوير الخدمات سرعة الكشف أعطال خطوط المياه

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