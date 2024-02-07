605 مليارات جنيه حصيلة بيع شهادات 23% و27% ببنكى الأهلى ومصر حتى الآن

شهدت شهادات الادخار ذات العائد المرتفع 23.5% و27% إقبالًا كبيرًا من المواطنين، منذ طرحها وحتى الآن، وحققت المستهدف.

وبلغت حصيلة بيع الشهادات نحو 605 مليارات جنيه من بنكي الأهلي ومصر، بعد مرور 34 يومًا منذ طرحها منذ يوم 5 يناير الماضي.

وقال محمد الإتربي، رئيس بنك مصر، ورئيس اتحاد بنوك مصر، إن إجمالي حصيلة بيع شهادات 23.5% و27% منذ طرحها يوم 5 يناير الماضي وحتى الآن، ببنك مصر، بلغت 212 مليار جنيه.

وأشار "الإتربي"، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، إلى أنه حتى الآن، لم يتم تحديد موعد محدد لوقف شهادات 23.5 و27%.

وفي ذات السياق، قال هشام عكاشة، رئيس البنك الأهلي، إن حصيلة بيع شهادات ذات العائد المرتفعة 23.5% و27% التي تمت عبر المنصات الإلكترونية وفروع البنك الأهلي، بلغت 393 مليار جنيه حتى الآن.

وطرح البنك الأهلي المصري الشهادة البلاتينية السنوية لمدة عام، بعائد 27% يصرف نهاية المدة، و23.5% سنويًا يصرف شهريًا، والحد الأدنى للشراء ألف جنيه ومضاعفاتها.

ويمكن الاقتراض بضمان الشهادة البلاتينية، كما يوجد إمكانية بإصدار بطاقة ائتمان بأنواعها المختلفة، ولا يمكن الاسترداد قيمة الشهادة قبل مرور 6 أشهر من اليوم التالي لتاريخ الشراء.

كما طرح بنك مصر شهادة "طلعت حرب"هي شهادة ادخار مدتها سنة تتمتع بمعدل عائد ثابت طوال مدة الاحتفاظ بالشهادة وتبلغ نسبة العائد للشهادة 27% سنويًا تصرف بنهاية مدة الشهادة، هذا ومن الممكن أن يصرف العائد شهريًا بعائد %23.5 سنويًا، وتبدأ فئات الشهادة من 1000 جنيه ومضاعفاتها وتصدر للأفراد الطبيعيين أو القصر من المصريين أو الأجانب، ويتم احتساب المدة اعتبارًا من يوم العمل التالي للشراء.

ويمكن الاقتراض بضمان الشهادة بالإضافة إلى إمكانية إصدار بطاقات ائتمانية بضمانها، ويمكن استرداد الشهادة بعد مضي 6 أشهر اعتبارًا من يوم العمل التالي لتاريخ شراء الشهادة، وذلك وفقًا لقواعد الاسترداد والشروط والأحكام المنظمة.