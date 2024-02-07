الأربعاء 07 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

605 مليارات جنيه حصيلة بيع شهادات 23% و27% ببنكى الأهلى ومصر حتى الآن

بنكي الأهلي ومصر
بنكي الأهلي ومصر

شهدت شهادات الادخار ذات العائد المرتفع 23.5% و27% إقبالًا كبيرًا من المواطنين، منذ طرحها وحتى الآن، وحققت المستهدف. 

وبلغت حصيلة بيع الشهادات نحو 605 مليارات جنيه من بنكي الأهلي ومصر، بعد مرور 34 يومًا منذ طرحها منذ يوم 5 يناير الماضي.

وقال محمد الإتربي، رئيس بنك مصر، ورئيس اتحاد بنوك مصر، إن إجمالي حصيلة بيع شهادات 23.5% و27% منذ طرحها يوم 5 يناير الماضي وحتى الآن، ببنك مصر، بلغت 212 مليار جنيه.

وأشار "الإتربي"، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، إلى أنه حتى الآن، لم يتم تحديد موعد محدد لوقف شهادات 23.5 و27%.

وفي ذات السياق، قال هشام عكاشة، رئيس البنك الأهلي، إن حصيلة بيع شهادات ذات العائد المرتفعة 23.5% و27% التي تمت عبر المنصات الإلكترونية وفروع البنك الأهلي، بلغت 393 مليار جنيه حتى الآن.

وطرح البنك الأهلي المصري الشهادة البلاتينية السنوية لمدة عام، بعائد 27% يصرف نهاية المدة، و23.5% سنويًا يصرف شهريًا، والحد الأدنى للشراء ألف جنيه ومضاعفاتها.

ويمكن الاقتراض بضمان الشهادة البلاتينية، كما يوجد إمكانية بإصدار بطاقة ائتمان بأنواعها المختلفة، ولا يمكن  الاسترداد قيمة الشهادة قبل مرور 6 أشهر من اليوم التالي لتاريخ الشراء.

بنك مصر: 435 مليار جنيه حصيلة شهادات الادخار ذات عائد 27% و 23.5%

 

كما طرح بنك مصر شهادة "طلعت حرب"هي شهادة ادخار مدتها سنة تتمتع بمعدل عائد ثابت طوال مدة الاحتفاظ بالشهادة وتبلغ نسبة العائد للشهادة 27% سنويًا تصرف بنهاية مدة الشهادة، هذا ومن الممكن أن يصرف العائد شهريًا بعائد %23.5 سنويًا، وتبدأ فئات الشهادة من 1000 جنيه ومضاعفاتها وتصدر للأفراد الطبيعيين أو القصر من المصريين أو الأجانب، ويتم احتساب المدة اعتبارًا من يوم العمل التالي للشراء.

ويمكن الاقتراض بضمان الشهادة بالإضافة إلى إمكانية إصدار بطاقات ائتمانية بضمانها، ويمكن استرداد الشهادة بعد مضي 6 أشهر اعتبارًا من يوم العمل التالي لتاريخ شراء الشهادة، وذلك وفقًا لقواعد الاسترداد والشروط والأحكام المنظمة.

شهادات الادخار الشهادات حصيلة محمد الأتربي اتحاد بنوك مصر البنك المركزي البنك الأهلي المصري

مواد متعلقة

"المصرية للاتصالات" تُشارك في مشروع ضخم لربط مصر والشرق الأوسط وجنوب آسيا

خبراء عن الترشيد الحكومى: تخفيف للأعباء وتحقيق العدالة بين القطاعين العام والخاص

600 مليار حصيلة البيع.. آخر أخبار شهادات الـ27 % بنكي الأهلي ومصر 2024

اقتصاديون: خطة الترشيد تعيد المستثمرين لمنافسة القطاع العام

سعر الريال السعودي اليوم في مصر مقابل الجنيه المصري والدولار والليرة

انطلاق تدريب "بيئة مؤسسية آمنة" للعاملين في الجهاز الإداري بالوادي الجديد

جامعة مصر للمعلوماتية: الذكاء الاصطناعي يساهم في خدمة الإنسان وتنمية الدول

اليوم.. "ايتيدا" تعقد ندوة حول الأمن السيبراني للسيارات

الأكثر قراءة

برقم الجلوس فقط.. رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024 مباشرة

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة المنيا 2024 برقم الجلوس عبر بوابة المديرية الإلكترونية

الآن.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القليوبية 2024 برقم الجلوس الترم الأول

الترم الأول.. رابط نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة المنيا 2024 برقم الجلوس

رابط موقع نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024

اللينك الرسمي.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 بمحافظة الشرقية برقم الجلوس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

اختراع الشعر وترجمته

ماجد حبته

هل تعود ليبيا إلى الملكية؟!

القس رفعت فكرى سعيد

الإنجيليون.. والصهيونية (1 - 2 )

أحمد بن سالم باتميرا

عمان والكويت.. علاقة متجذرة وشراكة مثمرة فى الدقم

لواء.حمدى البطران

المثقفون العرب.. وأزمة غزة

خالد حريب

الحوثيون.. قناة السويس.. دوائر جهنم

لواء. محسن الفحام

من الرقابة إلى المواجهة

عبدالوهاب داود

معرض القاهرة بين الناشر وتاجر الورق.. ودورة فارقة فى صناعة الكتاب

صور

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

حفل توزيع جوائز معرض القاهرة الدولى للكتاب

صلاة الجمعة فى معرض القاهرة الدولى للكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

فضيحة كبرى لجيش الاحتلال.. ونتنياهو "مصدوم"

تمرد الجيش والانقسام الحكومى والغضب الأمريكى.. نتنياهو يواجه الأسوأ فى مسيرته السياسية

12 مجزرة دموية فى اليوم 124 من العدوان الإسرائيلى على غزة