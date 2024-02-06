الثلاثاء 06 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

600 مليار حصيلة البيع.. آخر أخبار شهادات الـ27 % بنكي الأهلي ومصر 2024

البنك الأهلي وبنك
البنك الأهلي وبنك مصر

يتسأل كثير من الناس عن آخر أخبار شهادات  ذات العائد المرتفع بعائد 27 % و23.5 %، والتي طرحهما بنكي  البنك الأهلي المصري وبنك مصر خلال الفترة الماضية ويستمر حتي نهاية فبراير 2024.

 

آخر أخبار شهادات الـ 27 % بنكي الأهلي ومصر 2024

 

شهدت شهادات الـ 23.5 % و27% إقبالًا كبيرًا من المواطنين بعد طرحا مطلع عام 2024، وبلغت حصيلة  بيع الشهادات نحو 600 مليار جنيه حتي الان والتي تم شرائها من خلال الفروع المنتشرة بمحافظات الجمهورية بالإضافة إلى التطبيقات الإلكترونية.

 

موعد انتهاء شهادات الـ 27% في بنكي مصر والأهلي

 

من المقرر أن استمرار البنكين في اصدار الشهادات بفائدة 27%  و23.5 % حتى نهاية شهر فبراير الجاري.

 

آخر أخبار شهادات البنك الأهلي المصري 2024

 

طرح البنك الأهلي المصري الشهادة البلاتينية السنوية لمدة عام، بعائد 27% يصرف نهاية المدة، و23.5% سنويًا يصرف شهريًا، والحد الأدنى للشراء ألف جنيه ومضاعفاتها.

 

ويمكن الاقتراض بضمان الشهادة البلاتينية، كما يوجد إمكانية بإصدار بطاقة ائتمان بأنواعها المختلفة، ولا يمكن  الاسترداد قيمة الشهادة قبل مرور 6 أشهر من اليوم التالي لتاريخ الشراء.

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بنك مصر: 435 مليار جنيه حصيلة شهادات الادخار ذات عائد 27% و 23.5%

آخر أخبار شهادات بنك مصر 2024

 

طرح بنك مصر شهادة "طلعت حرب"هي شهادة ادخار مدتها سنة تتمتع بمعدل عائد ثابت طوال مدة الاحتفاظ بالشهادة وتبلغ نسبة العائد للشهادة 27% سنويًا تصرف بنهاية مدة الشهادة، هذا ومن الممكن أن يصرف العائد شهريًا بعائد %23.5 سنويًا، وتبدأ فئات الشهادة من 1000 جنيه ومضاعفاتها وتصدر للأفراد الطبيعيين أو القصر من المصريين أو الأجانب، ويتم احتساب المدة اعتبارًا من يوم العمل التالي للشراء.

ويمكن الاقتراض بضمان الشهادة بالإضافة إلى إمكانية إصدار بطاقات ائتمانية بضمانها، ويمكن استرداد الشهادة بعد مضي 6 شهور اعتبارًا من يوم العمل التالي لتاريخ شراء الشهادة، وذلك وفقًا لقواعد الاسترداد والشروط والأحكام المنظمة.

 

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