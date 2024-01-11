الخميس 11 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

فى أسبوعها الأول.. 205 مليارات جنيه حصيلة شهادات الادخار بعائد 27 و23.5%

جريدة الدستور

قال هشام عكاشة رئيس البنك الأهلي المصري، إن حصيلة شهادات الادخار ذات العائد المرتفع 27 و23.5 % بلغت نحو 135 مليار جنيه منذ طرحها الخميس الماضي عبر القنوات الإلكترونية وفروع البنك.

من جانبه، أكد محمد الإتربي رئيس اتحاد بنوك مصر، أن حصيلة شهادات الادخار ذات العائد المرتفع 27 %  و23.5 % بلغت نحو 70 مليار جنيه منذ طرحها الخميس الماضي عبر القنوات الإلكترونية وفروع البنك.

وتوقع “الإتربي” أن يتخطي إجمالي حصيلة الشهادات الجديدة 500 مليار جنيه خلال الفترة المقبلة بنهاية الطرح والذي لم يتحدد موعد إغلاقه بعد.

الأكثر قراءة

أول تعليق من الأزهر على موقف جنوب إفريقيا ضد الاحتلال بمحكمة العدل الدولية

دار الإفتاء: السبت القادم غرة شهر رجب لعام 1445 هجريًا

لوائح "كاف" تصدم منتخب مصر قبل مواجهة موزمبيق فى أمم إفريقيا 2023

"من فلسطين الحرة إلى فخر الأمة".. الأهلى يعلن تفاصيل تعاقده مع وسام أبوعلى

تاريخ اليوم القبطي 2024.. مفاجأة في أسماء الأيام والشهور

ما الحل.. لو رفضت إسرائيل حكم محكمة العدل الدولية؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم عبدالفتاح

رحيم

محمد العسيري

رقصة ليست أخيرة على أطلال أم كلثوم

منى رجب

جهود مكثفة لمصر من أجل حقوق الفلسطينيين

ماجد حبته

قمة العقبة الثلاثية

حسين دعسة

القمة الثلاثية الأردنية المصرية الفلسطينية من أجل غزة

جلال حمام

الإنذار الأخير قبل اندلاع الجحيم

لواء. محسن الفحام

"ميلاد مجيد وعهد جديد"

محاسن السنوسي

برامج بطعم شاى بـ"الكمون".. وأخرى وجبات دسمة

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

تمهيدا للاستيلاء عليها.. مستعمرون يجرفون أراضي في مسافر يطا

تقارير عبرية: إسرائيل ستسمح لوفد أممي بزيارة شمال غزة المدمر

تحذيرات أمنية عاجلة لنتنياهو وتصعيد خطير.. ماذا يحدث فى الضفة الغربية؟