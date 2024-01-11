فى أسبوعها الأول.. 205 مليارات جنيه حصيلة شهادات الادخار بعائد 27 و23.5%

قال هشام عكاشة رئيس البنك الأهلي المصري، إن حصيلة شهادات الادخار ذات العائد المرتفع 27 و23.5 % بلغت نحو 135 مليار جنيه منذ طرحها الخميس الماضي عبر القنوات الإلكترونية وفروع البنك.

من جانبه، أكد محمد الإتربي رئيس اتحاد بنوك مصر، أن حصيلة شهادات الادخار ذات العائد المرتفع 27 % و23.5 % بلغت نحو 70 مليار جنيه منذ طرحها الخميس الماضي عبر القنوات الإلكترونية وفروع البنك.

وتوقع “الإتربي” أن يتخطي إجمالي حصيلة الشهادات الجديدة 500 مليار جنيه خلال الفترة المقبلة بنهاية الطرح والذي لم يتحدد موعد إغلاقه بعد.