الثلاثاء 06 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

البنك المركزي يطرح أذون خزانة بـ 132 مليار جنيه خلال أسبوع

البنك المركزي
البنك المركزي

 

يطرح البنك المركزي المصري، بعد غدا الخميس، 8 فبراير 2024، أذون خزانة بقيمة 70 مليار جنيه على عطائين، نيابة عن وزارة المالية.

 

ويشمل الطرح عطائين بآجال مختلفة، الأول بقيمة 35 مليار جنيه لمدة 182 يومًا، والثاني بقيمة 35 مليار جنيه لمدة 364 يومًا.

 

 

ويتم استحقاق الطرح الأول البالغة قيمته 35 مليارًا في 13- 8- 2024، واستحقاق طرح الـ35 مليار جنيه في 11- 2 -2025.

 

البنك المركزى يطرح أذون خزانة بـ62 مليار جنيه الاحد المقبل

 

كما يطرح البنك المركزي المصري، الأحد  11  فبراير 2024، أذون خزانة بقيمة 62  مليار جنيه على عطائين نيابة عن وزارة المالية، لتوفير السيولة اللازمة لتنفيذ موازنة العام المالي عبر الاقتراض من البنوك.

 

ويطرح البنك المركزي الأذون على عطائين بآجال مختلفة، الأول بقيمة 35 مليار جنيه لمدة 91 يومًا، والثاني بقيمة 27 مليار جنيه لمدة 273 يومًا.

ويتم استحقاق الطرح الأول البالغة قيمته 35 مليارًا في 14- 5- 2024، واستحقاق طرح الثاني بقيمة 27 مليار جنيه في 12- 11- 2024.

 

ويطرح البنك المركزي بصفة دورية عطاءات أدوات الدين الحكومي، التي تتنوع بين سندات وأذون الخزانة، وتعلن وزارة المالية من خلال البنك المركزي أسبوعيًا عن بيع أذون الخزانة بـ4 آجال هي: "3 أشهر و6 أشهر و9 أشهر وسنة"، بواقع طرح أجلين من الأذون في كل يوم خميس، واثنين آخرين في كل يوم أحد.

 

وتفوض وزارة المالية البنك المركزي على مدار العام المالي في إدارة طروحاتها الخاصة من أذون وسندات الخزانة بالجنيه، على أن تمول وتنفق الحصيلة على بنود الموازنة العامة للدولة للعام المالي الحالي 2023/ 2024.

 

ارتفاع الاحتياطى النقدى الأجنبى إلى 35.249 مليار دولار

 

أعلن البنك المركزي ارتفاع الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية خلال شهر يناير الماضي بنحو 30 مليون دولار ليصل إلى 35.249 مليار دولار، مقارنة بنحو 35.219 مليار دولار خلال شهر ديسمبر السابق له.

 

البنك المركزي المصري 70 مليار جنيه أذون خزانة وزارة المالية عطاءات أدوات الدين الحكومي

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