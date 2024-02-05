الإثنين 05 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

اليوم.. "ايتيدا" تعقد ندوة حول الأمن السيبراني للسيارات

إيتيدا
إيتيدا

ينظم مركز تقييم واعتماد هندسة البرمجيات التابع لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "إيتيدا" ندوة حول "تأمين السيارات المتصلة: التوجه إلى الأمن السيبراني للسيارات"، اليوم الاثنين، بمركز إبداع مصر الرقمية بالجيزة. 

تبدأ الندوة في الخامسة والنصف مساءً. للتسجيل لحضور الندوة يرجى الضغط هنا.

 مناقشة العواقب المحتملة لهجمات السيارات السيبرانية

وتنعقد الندوة ضمن سلسلة ندوات "SECC Tech Nights"، وتتناول الحاجة الماسة إلى تطبيق الأمن السيبراني للسيارات، كما تتعمق في دوافع القراصنة، والعواقب المحتملة لهجمات السيارات السيبرانية، والبيئة التنظيمية المتطورة. 

كما تغطي الندوة الفرق بين الأمن السيبراني والسلامة الوظيفية، مع تسليط الضوء على اتباع نهج شامل لأمن المركبات، وذلك لضمان تجربة قيادة آمنة، كما تناقش الحرب المستمرة التي تشنها جهات التهديد الفاعلة، وأنواع الاختبارات التي تهدف إلى ضمان التصميم الآمن، وكيفية اختراق مجال صناعة السيارات بدءًا من الأجهزة وحتى التهديدات السحابية.

 

"إيتيدا" تستعرض مزايا الاستثمار في تصدير خدمات التعهيد من المحافظات

 ندوة حول كتابة قصة المستخدم وتقسيمها

كما نظم مركز تقييم واعتماد هندسة البرمجيات،  ندوة حول كتابة قصة المستخدم وتقسيمها باستخدام 10 أساليب عبر الإنترنت.

وحاضر في الندوة خبير في مجال البرمجيات الرشيقة (أجايل) واستشاري هندسة الأعمال بالمركز، وتسلط الندوة الضوء على طرق كتابة قصة المستخدم، كما تقدم توصيات بشأن تطبيق مجموعة من الأساليب والآليات لتقسيم القصة.

جدير بالذكر أن مركز تقييم واعتماد هندسة البرمجيات تأسس في عام 2001 وتتمثل مهمته في دعم صناعة البرمجيات عن طريق الارتقاء بمستوى هندسة البرمجيات لإضفاء المزيد من الطابع الاحترافي عليها ووضعها في متناول الشركات العاملة في مجال تكنولوجيا المعلومات. 

ويقدم المركز خدمات تكنولوجية رائدة لتعزيز كفاءة الشركات وتطوير قدراتها الداخلية. ويوفر المركز خدمات تدريبية تسهم في دعم الدارسين لتحقيق أهدافهم، كما يعتمد المركز على أحدث تقنيات التعلّم لتقديم حلول تدريبية فعّالة من حيث التكلفة والمرونة والسرعة لمساعدة الشركات في خلق ميزة تنافسية خاصة بها.

ينظم مركز تقييم واعتماد هندسة البرمجيات هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات ايتيدا ندوة تأمين السيارات الأمن السيبراني للسيارات

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