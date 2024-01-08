الإثنين 08 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

10 يناير.. "إيتيدا" تنظم ندوة حول أساليب كتابة قصة المستخدم وتقسيمها

إيتيدا
إيتيدا

ينظم مركز تقييم واعتماد هندسة البرمجيات، التابع لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات إيتيدا ، ندوة حول كتابة قصة المستخدم وتقسيمها باستخدام 10 أساليب، يوم 10 يناير عبر الإنترنت.

ويحاضر في الندوة خبير في مجال البرمجيات الرشيقة (أجايل) واستشاري هندسة الأعمال بالمركز، وتسلط الندوة الضوء على طرق كتابة قصة المستخدم، كما تقدم توصيات بشأن تطبيق مجموعة من الأساليب والآليات لتقسيم القصة.

دعم صناعة البرمجيات 

جدير بالذكر أن مركز تقييم واعتماد هندسة البرمجيات تأسس في عام 2001، وتتمثل مهمته في دعم صناعة البرمجيات عن طريق الارتقاء بمستوى هندسة البرمجيات لإضفاء المزيد من الطابع الاحترافي عليها ووضعها في متناول الشركات العاملة في مجال تكنولوجيا المعلومات. 

ويقدم المركز خدمات تكنولوجية رائدة لتعزيز كفاءة الشركات وتطوير قدراتها الداخلية. ويوفر المركز خدمات تدريبية تسهم في دعم الدارسين لتحقيق أهدافهم، كما يعتمد المركز على أحدث تقنيات التعلّم لتقديم حلول تدريبية فعّالة من حيث التكلفة والمرونة والسرعة لمساعدة الشركات في خلق ميزة تنافسية خاصة بها، و تبدأ الندوة في الساعة الثانية ظهرًا،  للتسجيل لحضور الندوة يرجى الضغط هنا.

أسماء الفائزين في الدورة الواحدة والأربعين من مسابقة Start IT

في سياق منفصل، أعلن مركز الإبداع التكنولوجي وريادة الأعمال، التابع لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات ايتيدا، عن أسماء الفائزين في الدورة الواحدة والأربعين من مسابقة Start IT وهم HNE Futures و  BasicsEngageو Rdivxe و  Questو Fosha.

وتنظَم مسابقة Start IT لخطط الأعمال كل ثلاثة أشهر وتستهدف رواد الأعمال، أصحاب النماذج المبدئية والمفاهيم المثبتة في مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، الذين يعملون على تحويل أفكارهم إلى شركات ناشئة. ويحصل الفائزون في المسابقة على فرصة لاحتضان أفكارهم في إحدى حاضنات مركز الإبداع التكنولوجي وريادة الأعمال لمدة عامٍ واحد. وتشتمل حزمة الاحتضان على دعم مادي وخدمات عينية مثل خدمات الاستشارات والبرمجيات والأجهزة والدعم التسويقي، فضلًا عن مساحة عمل مزودة بأثاث وإنترنت، وخدمات الإرشاد والتوجيه.

وجدير بالذكر أن مركز الإبداع التكنولوجي وريادة الأعمال تأسس في عام 2010 وتتمثل مهمته الرئيسية في دفع الابتكار وريادة الأعمال في الصناعة الوطنية لضمان استفادة الأفراد والشركات من تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. وتتضمن أنشطة المركز تطوير مهارات ريادة الأعمال وبناء قدرات الشباب ونشر الثقافة التكنولوجية وتوجيه الطلاب والخريجين في مجالات الابتكار والتفكير التصميمي والتكنولوجيا ومبادئ ريادة الأعمال، بما يسهم في تعزيز النمو الاقتصادي في مصر.

 

هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات ايتيدا ندوة كتابة قصة باستخدام 10 أساليب البرمجيات البرمجيات الرشيقة صناعة البرمجيات

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