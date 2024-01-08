الإثنين 08 يناير 2024
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

"المصرية للاتصالات" تحصد جائزة التميز من "تيليكوم ريفيو"

المصرية للاتصالات
المصرية للاتصالات تحصد جائزة التميز من تيلكوم ريفيو

حصدت الشركة المصرية للاتصالات، أول مشغل اتصالات متكامل في مصر وأحد أكبر مشغلي الكابلات البحرية في المنطقة، جائزة التميز عن تنفيذها أفضل بنية تحتية دولية في إفريقيا، وذلك في احتفالية كبيرة أقيمت ضمن فعاليات قمة تيليكوم ريفيو لقادة قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بدبي، التي تعد أحد أكبر المحافل الدولية المتخصصة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. 

وقدمت الشركة المصرية للاتصالات على مدار السنين للمجتمع الدولي أقصر المسارات الأرضية للربط بين شبكات الاتصالات الدولية للكابلات البحرية الدولية شرقًا وغربًا من خلال الربط البري بين البحر الأحمر والبحر المتوسط، ويصل إجمالي عدد المسارات الحالية إلى11 مسارا أرضيا، بالإضافة إلى مسارات جديدة توفرها التوسعات في الشبكة الدولية التي تعمل عليها الشركة بشبه جزيرة سيناء.

وتستند مجموعة تيليكوم ريفيو، المانحة للجائزة، إلى لجنة مستقلة مكونة من خبراء صناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لاختيار الفائزين بناءً على قدراتهم المعترف بها والمثبتة في قطاعاتهم.

المصرية للاتصالات "وي" توقع بروتوكول تعاون مع شركة أورا ديفلوبرز إيجيبت

 

وقال المهندس محمد نصر، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب: فخور بحصولنا على هذه الجائزة التي تعد تتويجًا لسلسلة طويلة من الإنجازات المتتالية في مجال الاتصالات وتطوير البنية التحتية الدولية، وكذلك عن سعينا الدائم نحو تقديم أحدث الحلول للشركاء والعملاء محليًا ودوليًا وذلك من خلال فريق عمل دءوب حريص على تقديم أعلى مستويات الحرفية والتخصصية. 

وتكرس الشركة جهودها دومًا لتلبية متطلبات واتجاهات الصناعة من خلال التطور المستمر في إنشاء شبكة الكابلات البحرية الدولية القوية واسعة النطاق، ما جعلها الشريك الأول والمفض للأكثر من 160 مشغلا عالميا للكابلات البحرية، بالإضافة إلى التطوير المستمر للفرق الفنية المتخصصة المتميزة التي تبذل جهودًا حثيثة لتعزيز البنية التحتية الدولية.

حصدت الشركة المصرية للاتصالات مصر جائزة التميز أفضل بنية تحتية دولية في أفريقيا احتفالية قمة تيليكوم ريفيو دبي

مواد متعلقة

سعر الريال السعودي اليوم في مصر 2024 مقابل الجنيه المصري والدولار والليرة

فتح باب التقديم والالتحاق بكليتى "علوم الحاسب والمعلومات" و"تكنولوجيا الأعمال"

14 يناير.. موعد إصدار فاتورة التليفون الأرضي الجديدة 2024

سعر الدولار اليوم في مصر 2024 مقابل الجنيه المصري تحديث يومي

موعد عودة عمل البنوك بعد إجازة عيد الميلاد المجيد 2024

سعر الريال السعودي اليوم في مصر مقابل الجنيه المصري والدولار والليرة

موعد إجازة البنوك في عيد الميلاد المجيد 2024

تحديث لحظي| سعر الذهب اليوم في مصر بالجنيه المصري والدولار

الأكثر قراءة

الفوز المستحيل.. كيف دمرت أنفاق حماس حلم إسرائيل بإعلان النصر فى غزة؟

فصائل فلسطينية تعلن قصف تجميعات آليات وجنود الاحتلال فى محاور غزة

الحكومة تكشف السعر المتوقع للجنيه أمام الدولار فى 2024

العثور على جثة محامي مشنوقًا بمكتبه في الإسكندرية

التفاصيل الكاملة عن شهادات البنك الأهلي 2024 البلاتينية والدولارية

استمرار حبس 4 متهمين بذبح صاحب شركة وعشيقته بالمعصرة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مؤمن المحمدي

ما تتحسبش كدا يا صاحبي

أحمد الصغير

إنه وائل الدحدوح..!

حسين دعسة

الأردن ملكًا وحكومة فى مواجهة مع محاور جولة بلينكن بالمنطقة

محمود خليل

الفلاح الحصيف.. ومفرخة المماليك

وائل لطفي

ثقافة الفقر!

ماجد حبته

إشعال القرن الإفريقى!

محمد عبدالعزيز

بالمحبة.. معًا سنتجاوزها

لواء.حمدى البطران

انتفاضات شيوعية فى الصعيد

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

مسيرة إسرائيلية تستهدف سيارة فى قرية حدودية جنوب لبنان

اليوم الـ94 من العدوان.. 73 شهيدًا و99 جريحًا خلال الـ24 ساعة الماضية

عشرات المستعمرين يقتحمون المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال