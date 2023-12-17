المصرية للاتصالات "وي" توقع بروتوكول تعاون مع شركة أورا ديفلوبرز إيجيبت

وقعت الشركة المصرية للاتصالات "وي"، أول مشغل متكامل لخدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مصر، بروتوكول تعاون مع شركة أورا ديفلوبرز إيجيبت لتقديم كافة خدمات الاتصالات المتكاملة بمشروعاتها العقارية وكذلك لمنح الشركة المصرية للاتصالات حزمة من حقوق الرعاية الدعائية والإعلانية والتسويقية داخل المشاريع الخاصة بشركة " أورا ديفلوبرز إيجيبت"، وقع البروتوكول محمد أبوطالب، نائب الرئيس التنفيذي للشئون التجارية بالمصرية للاتصالات، وهيثم عبد العظيم عضو مجلس الإدارة المنتدب لشركة أورا ديفلوبرز إيجيبت.

توقع بروتوكول تعاون مع شركة أورا ديفلوبرز إيجيبت

وبموجب هذا البروتوكول تقوم المصرية للاتصالات "وي" بتقديم حزمة متكاملة من خدمات الاتصالات وفقا لأحدث ما وصلت إليه تكنولوجيا الاتصالات داخل الوحدات السكنية والتجارية والإدارية بمشروعات " أورا ديفلوبرز إيجيبت "، بما في ذلك خدمات التليفون الأرضي والإنترنت فائق السرعة وخدمات البث التليفزيوني عبر الإنترنتIP TV وغيرها من خدمات المدن الذكية المتطورة، كما ستقوم الشركة بإنشاء أبراج ومحطات تقوية لإشارة المحمول لضمان أعلى كفاءة وأقصى تغطية للشبكات داخل المشروعات العقارية.

ويتضمن البروتوكول كذلك منح المصرية للاتصالات "وي" حزمة من حقوق الرعاية الدعائية والإعلانية والتسويقية داخل المشاريع التابعة لشركة " أورا ديفلوبرز إيجيبت "، وتوفير بعض منافذ البيع لتقديم كافة خدمات المصرية للاتصالات داخلها، ذلك بالإضافة إلى أن تكون المصرية للاتصالات هي الراعي الرسمي والحصري في مجال الاتصالات والإنترنت لجميع الأحداث الكبرى والمهرجانات المقامة داخل المشاريع التابعة لشركة أورا ديفلوبرز إيجيبت.

ويشمل التعاون بين المصرية للاتصالات "وي" وشركة "أورا ديلفلوبرز إيجيبت" تقديم خدمات الاتصالات في مشاريع "سيلفر ساندس" الساحل الشمالي، و"سولانا" الشيخ زايد الجديدة، و"بيراميدز هيلز" أكتوبر، و"زد الشيخ زايد" و”زد إيست" القاهرة الجديدة و"زد بارك" بالشيخ زايد.

توقيع بروتوكول تعاون مع شركة أورا ديفلوبرز إيجيبت

وتعليقًا على توقيع البروتوكول قال محمد أبوطالب، نائب الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية بالمصرية للاتصالات: "سعداء بهذا التعاون مع شركة "أورا ديفلوبرز إيجيبت" ومواصلة دعم المشروعات العقارية بأحدث خدمات المدن الذكية وخدمات الاتصالات المتطورة" وأضاف: "تمتلك المصرية للاتصالات بنية تحتية قوية وخبرات فنية كبيرة جعلتها الشريك المفضل لأكثر من 90% للمشروعات العقارية في مصر" مشيرًا إلى أن "الشركتين تسعيان نحو هدف واحد وهو تحقيق رضا العميل المشترك، وضمان حصوله على أفضل مستوى من خدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات".

توقيع بروتوكول تعاون مع شركة أورا ديفلوبرز إيجيبت

وقال هيثم عبد العظيم عضو مجلس الإدارة المنتدب لشركة أورا ديفلوبرز ايجيبت: "نحن مسرورون بتوقيع هذا البروتوكول مع الشركة المصرية للاتصالات "وي"، مستفيدين من خبرتها الواسعة في مجال الاتصالات في مصر." مضيفًا: "تسعى شركة أورا ديفيلوبرز إيجيبت دائمًا لتقديم أفضل الخدمات لعملائها وتقدم التقنيات المتقدمة لتحقيق أهدافها الأساسية. يعتبر هذا التعاون مع المصرية للاتصالات، فرصة لتحقيق المزيد من التفوق وتقديم خدمات ابتكارية.