"إيتيدا" تفتح باب التقدم لبرنامج "دعم مشاريع تخرج طلاب الجامعات"

أعلنت هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (إيتيدا) فتح باب التقدم للدورة رقم 19 من برنامج “دعم مشاريع التخرج” لطلبة الجامعات ضمن برنامج دعم التعاون بين الشركات والجهات البحثية ITAC، خلال الفترة من 28 يناير 2024 حتى 29 فبراير 2024.

“إيتيدا” تعلن فتح باب التقدم لبرنامج "دعم مشاريع تخرج طلاب الجامعات" بمجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات

وتقدم الهيئة تمويل يصل إلى 30 ألف جنيه مصري لكل مشروع، كدعم للطلاب بما يساهم في نشر ثقافة الابتكار ريادة الأعمال بين طلبة الجامعات ويعمل على تشجيعهم والمُساهمة في بناء اقتصاد معرفي مُبتكر، بالإضافة إلى إقامة روابط وثيقة بين شركاء الصناعة والأوساط الأكاديمية.

ويستهدف البرنامج طلبة السنة الأخيرة بالجامعات والمعاهد المصرية فى تخصصات الهندسة وعلوم الحاسب الآلي ونظم المعلومات، حيث تقوم الهيئة بتمويل هذه المشاريع بعد تقييم مجموعة من الخبراء والمتخصصين.



تمويل 1482 مشروع للتخرج من ايتيدا

يذكر أن الهيئة قامت بتمويل 1482مشروعًا للتخرج لطلبة الكليات المتخصصة في نحو 33 جامعة وذلك بقيمة 6.85 مليون جنيه، منذ عام 2006.

وتجدر الإشارة إلى أن مبادرة (ITAC) والتي أطلقتها هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (إيتيدا) عام 2006 تهدف إلى دعم التعاون البحثي بين الشركات والجامعات والمراكز البحثية عن طريق ربط البحث العلمي باحتياجات السوق والشركات وصناعة تكنولوجيا المعلومات، مما يساهم في إضفاء قيمة للشركات العاملة في مجال تكنولوجيا المعلومات والجامعات والباحثين ومجتمع تكنولوجيا المعلومات المصري ككل ويؤمن تعاونًا وثيقًا يضمن خدمة كل منهما لأهداف الآخر.

وتولى هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "إيتيدا" العنصر البشري اهتماما كبيرا بهدف تنمية قدراته وتطويره ليصبح أكثر تنافسية.

وتعمل الهيئة تعمل على تشجيع الشركات العالمية والمحلية على فتح مراكز لها بمختلف المحافظات والتوسع في أعمالها بمحافظات الصعيد والوجه البحري لتعظيم الاستفادة من وفرة المهارات وخريجي الجامعات بهذه المحافظات، مشيرة إلى الدور الهام الذي تقوم به الهيئة لتنمية وتوطين صناعة تكنولوجيا المعلومات ورعاية المبتكرين ورواد الأعمال في مختلف أنحاء الجمهورية.