"إيتيدا": تدريب 3380 طالبا وخريجا بأسيوط على متطلبات سوق العمل

قال المهندس أحمد الظاهر الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "إيتيدا"، أن الهيئة لديها حاضنة للشركات التكنولوجية الناشئة تابعة لمركز الابداع التكنولوجي وريادة الأعمال "تيك" بمحافظة أسيوط والتى قامت باحتضان 5 شركات ناشئة خلال عام 2023.

توطين صناعة تكنولوجيا المعلومات ورعاية المبتكرين ورواد الأعمال

وأكد رئيس الهيئة ان ايتيدا تقوم بدور مهم في تنمية القطاع وتوطين صناعة تكنولوجيا المعلومات ورعاية المبتكرين ورواد الأعمال بمختلف المحافظات، مشيرا إلي أن الهيئة قامت خلال العام الماضي بتقديم ندوات وبرامج توعوية ودعم التدريب لنحو 3380 طالبا وخريجا من محافظة أسيوط، بالإضافة إلى أكثر من 2550 خريج من مبادرة مستقبلنا رقمي.

جاء ذلك على هامش افتتاح وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الدكتور عمرو طلعت، عددا من المشروعات التكنولوجية بمحافظة أسيوط، في جولة تفقدية يرافققه فيها اللواء عصام سعد محافظ اسيوط وعدد من قيادات الوزارة.

تحفيز نمو صناعة الإلكترونيات وخدمات القيمة المضافة

وأضاف رئيس الهيئة، أن "إيتيدا" تعمل مع مختلف شركاء الأعمال على تحفيز نمو صناعة الإلكترونيات وخدمات القيمة المضافة وذلك عبر مجمع إبداع الإلكترونيات بمركز الابداع بالمنطقة التكنولوجية بأسيوط الجديدة والتي تحتضن ايضا مجموعة من شركات التعهيد وشركات خدمات تكنولوجيا المعلومات والأنظمة المدمجة والتي تتعاون معها الهيئة من خلال الاستثمار في المهارات الشابة بمحافظة أسيوط وتشجيع تلك الشركات على التوسع في أعمالها وخاصة الموجهة للتصدير انطلاقا من محافظة أسيوط.

دعم 47 رائدة أعمال بالمحافظة

وفيما يخص رعاية وتشجيع رائدات الأعمال بمحافظة أسيوط، أوضح رئيس الهيئة أن "إيتيدا" قامت بدعم نحو 47 رائدة أعمال بالمحافظة، مضيفا ان هناك فرص واعدة لتدريب وتاهيل الشباب خلال العام الحالي وفق برامج تقدمها الهيئة عبر منصاتها الرقمية.

تشمل الزيارة عقد اجتماع لوزير الاتصالات مع رؤساء الجامعات بالمحافظة، ثم التوجه لتفقد مسرح المنطقة التكنولوجية وتوقيع مذكرات التفاهم بشأن تطوير المؤسسي لديوان عام محافظة أسيوط والجهات التابعة لها ومديريات الخدمات ومذكرة تفاهم للمعهد القومي للاتصالات وجامعة أسيوط، ثم تفقد شركات المشاركة بالمنطقة التكنولوجية، وافتتاح مكتب بريد أسيوط للمعاشات، وزيارة شركة إنفورماتيك.