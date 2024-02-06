الثلاثاء 06 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

انطلاق تدريب "بيئة مؤسسية آمنة" للعاملين في الجهاز الإداري بالوادي الجديد

جريدة الدستور

انطلقت فعاليات البرنامج التدريبي "بيئة مؤسسية آمنة" للعاملين بالجهاز الإداري بمحافظة الوادي الجديد، بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتنفيذ المعهد الأمني للتنمية البشرية التابع لوزارة الداخلية. 

ويستهدف البرنامج تنمية وبناء القدرات الرقمية لعدد 100 من العاملين بديوان عام المحافظة والمديريات والمراكز والإدارات التابعة لها على حماية البيانات وأمن المعلومات وتعزيز الأمن القومي ومواجهة جرائم القرصنة واختراق نظام المعلومات، وذلك لمواكبة بيئة العمل الرقمية في ضوء مشروعات التحول الرقمي التي تنفذها الدولة، وتعظيم الاستفادة من الأدوات التكنولوجية المتاحة ومواجهة التحديات التكنولوجية المُتزايدة من خلال تعزيز الإدارة الآمنة والفعالة لمنظومات العمل الرقمية، وتنمية مهارات إدارة الأزمات الرقمية.
 
كما يتم تنفيذ البرنامج التدريبي في إطار تنفيذ خطة التطوير المؤسسي الرقمي في محافظة الوادي الجديد، وتنمية القدرات البشرية الرقمية للعاملين بالمحافظة.
 
هذا ويأتي البرنامج تنفيذًا لمستهدفات مصر الرقمية واستكمالًا لجهود وزارة الاتصالات في بناء القدرات الرقمية للمحافظة، لتهيئة استيعاب أعمال التحول الرقمي وضمان استدامتها، وتطوير آليات العمل، والتصدي للتهديدات السيبرانية الجديدة في ظل التطورات التكنولوجية المتسارعة، بما يساهم في تحقيق المستهدفات الرقمية والتنموية لمحافظة الوادي الجديد.
 

اختتام البرنامج الاحترافي للإدارة الرقمية للمشروعات 

 

كانت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، قد اختتمت بالتعاون مع الهيئة العربية للتصنيع، فعاليات البرنامج الاحترافي المتكامل للإدارة الرقمية للمشروعات لضمان استدامة الأعمال والموارد، بمشاركة 30 من القيادات والعاملين بقطاعات الهيئة ومصانعها.
 
ويستهدف البرنامج تهيئة العاملين لتحقيق الإدارة المستدامة للموارد، وتمكينهم من تعظيم الاستفادة من أدوات إدارة المشروعات الرقمية في تنفيذ وإدارة المشروعات على المدى القصير والمتوسط، بما يساهم في رفع كفاءة استخدام الموارد المتاحة وترشيد الإنفاق وتقليل الفاقد والمحافظة على البيئة. 

كما يدعم البرنامج تنفيذ خطة التطوير المؤسسي الرقمي للمؤسسات والهيئات العامة، وتنمية القدرات الرقمية للعاملين، وتطوير آليات العمل، وتعزيز دور الرقمنة في إدارة الأعمال بكفاءة وفعالية.
 
ويأتي البرنامج الاحترافي المتكامل للإدارة الرقمية للمشروعات تنفيذًا لمستهدفات مصر الرقمية واستكمالًا لجهود وزارة الاتصالات في التطوير المؤسسي الرقمي لدعم جهود التحول الرقمي بالجهات الحكومية والعامة، بما في ذلك بناء القدرات الإدارية الرقمية للقيادات وللعاملين لتهيئة المؤسسات لاستيعاب أعمال التحول الرقمي وضمان استدامتها، والبناء على نتائج الزيارات والاجتماعات الدورية المستمرة بين قيادات الوزارة والهيئة لمتابعة جهود التطوير المؤسسي والتحول الرقمي بالهيئة العربية للتصنيع ودعم استدامة الأعمال بكافة القطاعات التابعة والمصانع والشركات المعنية.

انطلقت فعاليات بيئة مؤسسية آمنة البرنامج التدريبي الجهاز الإداري محافظة الوادي الجديد وزارة الاتصالات وزارة الداخلية

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