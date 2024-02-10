السبت 10 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

اتفاقية تعاون بين المعهد القومي للاتصالات و"إنتركوم انتربرايزيس" في مجالات التدريب

وزارة الاتصالات
وزارة الاتصالات

وقّع المعهد القومي للاتصالات التابع لوزارة الاتصالات اتفاقية تعاون مع شركة إنتركوم انتربرايزيس في مجالات التدريب العملي والوظيفي، في إطار مبادرة شباب مصر الرقمية ومبادرة مصر تصنع الإلكترونيات.

وتهدف الاتفاقية إلى التعاون في مجال تنمية مهارات الخريجين وتأهيلهم لسوق العمل في أحدث تخصصات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وإعداد المتخصصين في المجال ذات الصلة من خلال برامج تدريبية متنوعة تغطي احتياجات السوق المحلي والعالمي لتنفيذ استراتيجية مصر الرقمية، على أن يشمل نهاية التدريب شهر تدريب وظيفي بمعدل 120 ساعة بالشركة في المسارات المُتفق عليها.

وبموجب الاتفاقية، يتمكن المتدربون في مسار الهيكلة المُوجهة نحو الخدمات والخدمات المصغرة من الحصول على التدريب الوظيفي في أحد مشروعات الشركة. ويساعد المسار في بناء نظام متكامل للخدمات المختلفة داخل كبرى المؤسسات كالقطاع المصرفي والوزارات المرتبطة بأنظمة شركتي IBM وOpenText التي تعتبر أساسًا في منظومة التحول الرقمي.

وتأتي الاتفاقية في إطار استراتيجية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتأهيل كوادر مؤهلة لسوق العمل المحلي والعالمي، وفقًا لأحدث التكنولوجيات.
 
يذكر أن المعهد القومي للاتصالات تأسس في عام 1983، وهو مؤسسة رائدة في مجال التدريب والخدمات الاستشارية في مصر والشرق الأوسط. ويكرس المعهد موارده لتوفير خدمات تعليمية وتدريبية عالية الجودة، ويمتلك قاعدة علمية كبيرة من الأبحاث والدراسات المحلية والعالمية لأساتذة وعلماء متخصصين في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بكافة فروعها وتخصصاتها.

وزارة الاتصالات المعهد القومي للاتصالات مبادرة شباب مصر الرقمية تنمية مهارات الخريجين التدريب اتفاقية تعاون إنتركوم انتربرايزيس

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