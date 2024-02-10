«القومى للاتصالات»: تعاون مع «القابضة للمياه» لمد الألياف الضوئية

وقع الجهاز القومى للاتصالات مذكرة مع الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، لنشر الخدمات باستخدام أحدث التكنولوجيات والاعتماد على مبدأ التشارك فى البنى الأساسية لمرافق الدولة المختلفة؛ لما له من بالغ الأثر فى خفض تكلفة الإنشاء وسرعة وصول الخدمة إلى المواطن فى الريف والحضر، بالإضافة إلى المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».

يأتى ذلك تماشيًا مع استراتيجية الدولة فى التحول الرقمى للوصول إلى التحول الرقمى الكامل، وذلك بعد الاطلاع على أفضل التجارب والممارسات العالمية فى هذا المجال، وتنفيذ مشروع استرشادى فى السوق المحلية للوقوف على مدى ملاءمته للسوق المصرية.

يأتى توقيع هذه المذكرة كإحدى نتائج المنتدى التنظيمى الأول للأجهزة التنظيمية، الذى عقد بالجهاز القومى لتنظيم الاتصالات فى ديسمبر الماضى، والذى يهدف الى التكامل بين الأجهزة التنظيمية؛ ما يعود بالنفع على المواطن المصرى والمصلحة العامة.

من جهته، قال المهندس محمد نصرالدين، الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب للشركة المصرية للاتصالات، إن التشارك فى البنى التحتية والاستفادة قدر الإمكان من البنية التحتية المنفذة يعد من العناصر الداعمة لتسريع وتيرة التحول الرقمى وإنشاء بنية رقمية متعددة وقادرة على استيعاب الكم الهائل من البيانات، الذى ينمو بصورة مستمرة.

وأضاف: «من هنا كان التعاون مع شركة مياه الشرب بالقاهرة والجهاز القومى لتنظيم الاتصالات للاستفادة من التكنولوجيا الحديثة فى مد الألياف الضوئية بالاعتماد على البنية التحتية لشبكات المياه، ما يعد خطوة مهمة فى استراتيجية تشارك البنى التحتية».

بدوره، قال المهندس مصطفى الشيمى، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب بالقاهرة والعضو المنتدب، إنه تم توقيع مذكرة التفاهم مع الشركة المصرية للاتصالات لتفعيل البنية الأساسية التشاركية لتطوير الخدمات التى تقدمها الشركة باستخدام الألياف الضوئية، ما يسهم بقدر كبير فى سرعة الكشف عن أعطال خطوط المياه وإصلاحها فى مدد زمنية قياسية.

وأوضح أن مذكرة التفاهم تأتى كخطوة تمهيدية لتنفيذ خطة توسع فى هذا المجال ستحدث طفرة كبيرة فى تشغيل وصيانة شبكات مياه الشرب بالقاهرة، ويأتى ذلك فى إطار حرص شركة مياه الشرب بالقاهرة على تقديم خدماتها بأعلى جودة ممكنة وفى أسرع وقت ممكن وبتوجيهات من رئيس مجلس الإدارة.

جاء توقيع المذكرة بحضور المهندس حسام الجمل، الرئيس التنفيذى للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، والمهندس ممدوح رسلان، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، والتوقيع تم فى مقر الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات بالقرية الذكية للتوسع فى شبكات الألياف الضوئية بالتشارك مع البنى الأساسية للمرافق الحيوية.