وظائف الشهر العقاري 2024.. شروطها وآخر موعد للتقديم

أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والادارة عن إمكانية التقديم لوظائف الشهر العقاري 2024، من خلال بوابة الوظائف الحكومية والإطلاع على كافة الشروط المتعلقة بالوظائف وكذلك الأوراق المطلوبة.

نوضح في التقرير التالي تفاصيل التقديم لـ وظائف الشهر العقاري 2024 من خلال بوابة الوظائف الحكومية.

رابط تقديم وظائف الشهر العقارى 2024

كشف الجهاز المركزي للتنظيم والادارة عن إمكانية التقديم لمختلف الوظائف الحكومية من خلال بوابة الوظائف الحكومية التابعة لها وبالتالي يمكن التقديم في وظائف الشهر العقاري 2024 من خلالها اضغط هنا

بعد فتح الرابط يتم اختيار ايقونة الوظائف

ثم الاطلاع على الوظائف المتاحة في مصلحة العقاري والتوثيق والتي يستمر التقديم فيها حتى 16 مارس 2024 والوظائف المتاحة هي

مهندس تخصص كهرباء ثالث ج (تعيين)

مهندس حاسبات ثالث ج (تعيين)

مهندس الالكترونيات والاتصالات ثالث ج ( تعيين )

مهندس تخصص مساحة ثالث ج (تعيين)

مهندس تخصص مدنى ثالث ج (تعيين)

باحث قانون ثالث ج ( تعيين)

الشروط المطلوبة لوظائف الشهر العقاري