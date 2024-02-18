الأحد 18 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

وظائف الشهر العقاري 2024.. شروطها وآخر موعد للتقديم

الشهر العقاري
الشهر العقاري

أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والادارة عن إمكانية التقديم لوظائف الشهر العقاري 2024، من خلال بوابة الوظائف الحكومية والإطلاع على كافة الشروط المتعلقة بالوظائف وكذلك الأوراق المطلوبة. 

نوضح في التقرير التالي تفاصيل التقديم لـ وظائف الشهر العقاري 2024 من خلال بوابة الوظائف الحكومية

 

رابط تقديم وظائف الشهر العقارى 2024

 

كشف الجهاز المركزي للتنظيم والادارة عن إمكانية التقديم لمختلف الوظائف الحكومية من خلال بوابة الوظائف الحكومية التابعة لها وبالتالي يمكن التقديم في وظائف الشهر العقاري 2024 من خلالها اضغط هنا 

بعد فتح الرابط  يتم اختيار ايقونة الوظائف 

ثم الاطلاع على الوظائف المتاحة في مصلحة العقاري والتوثيق والتي يستمر التقديم فيها حتى 16 مارس 2024 والوظائف المتاحة هي 

  • مهندس تخصص كهرباء ثالث ج (تعيين)
  • مهندس حاسبات ثالث ج (تعيين)
  • مهندس الالكترونيات والاتصالات ثالث ج ( تعيين )
  • مهندس تخصص مساحة ثالث ج (تعيين)
  • مهندس تخصص مدنى ثالث ج (تعيين)
  • باحث قانون ثالث ج ( تعيين)

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رابط تقديم وظائف البريد المصري 2024 وآخر موعد للتقديم

الشروط  المطلوبة لوظائف الشهر العقاري 

 

  • التمتع بالجنسية المصرية
  • محمود السيرة وحسن السمعة
  • لا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية او بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الامانة
  • الا يزيد سن المتقدم عن 26 عام في تاريخ نشر الاعلام
  • ان يكون المتقدم لوظائف الهندسة حاصل على مؤهل عال هندسي يتواءم مع طبيعة الوظيفة
  • ان يجتاز المتقدم الامتحانات وفقا للقواعد المقررة في هذا الشأن
  • اجتياز الكشف الطبي وتحليل المخدرات لمن اجتازوا الامتحانات والتدريبات المطلوبة
  • ان يقدم المتقدم للوظيفة اقرار بالجهة طالبة الإعلان عند استيفاء  مسوغات التعيين بقبول العمل في اي مكان بجمهورية مصر العربية وفق ما تقتضيه مصلحة عمل الجهة.
  • سداد مبلغ قدره 26 جنيه لحساب الجهاز المركزي للتنظيم والادارة عن طريق الايداه باحد فروع البنوك (الاهلي المصري – مصر – القاهرة) لرقم 9450781200، وأن يكون الايصال وارد به اسم الجهاز المركزى للتنظيم والادارة وكذا رقم حساب الجهاز وسيتم رفض طلب المتقدم حال إيداع (مبلغ أقل من المذكور أو ان يكون إيصال الإيداع بتاريخ سابق على تاريخ الإعلان أو باسم شخص آخر غير المتقدم)
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رابط التقديم في وظائف وزارة الأوقاف 2024 .. والتخصصات المطلوبة

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لينك تقديم وظائف البريد المصري 2024 والوظائف المطلوبة والشروط

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استكمال أعمال لجنة اختيار المهندسين المتقدمين لشغل وظائف بمطروح

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