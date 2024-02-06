رابط بوابة الوظائف الحكومية بالتربية والتعليم واخر موعد للتقديم

نالت وظائف التربية والتعليم المتاحة على بوابة الوظائف الحكومية إقبال شديد من المعلمين الراغبين في التقديم على وظائف الوزارة لذلك تم مد فترة التقديم والتي كان مقرر أن تنتهي يوم 31 يناير 2024 بحيث أصبح ينتهي التقديم في 15 فبراير 2024.

نوضح في التقرير التالي رابط بوابة الوظائف الحكومية للوصول إلى وظائف التربية والتعليم لمعلم فصل في مختلف محافظات الجمهورية وتفاصيل الوظائف.

بوابة الوظائف الحكومية

يسرت بوابة الوظائف الحكومية إمكانية الإطلاع على الوظائف المتاحة في مختلف الجهات الحكومية بكل سهولة والتقديم فيها خاصة وظائف وزارة التربية والتعليم

الوصول إلى بوابة الوظائف الحكومية من هنا https://jobs.caoa.gov.eg

بعد فتح الصفحة يتم اختيار وظائف التربية والتعليم وفق المحافظة التابع لها الشخص الراغب في التقديم وهي كالتالي:

معلم مساعد للصفوف الابتدائية (الأول، الثاني، الثالث) بمحافظة جنوب سيناء بنظام تعاقد

معلم مساعد للصفوف الابتدائية (الأول، الثاني، الثالث) بمحافظة شمال سيناء بنظام تعاقد

معلم مساعد للصفوف الابتدائية (الأول، الثاني، الثالث) بمحافظة مطروح بنظام تعاقد

معلم مساعد للصفوف الابتدائية (الأول، الثاني، الثالث) بمحافظة الوادى الجديد بنظام تعاقد

معلم مساعد للصفوف الابتدائية (الأول، الثاني، الثالث) بمحافظة البحر الأحمر بنظام تعاقد

معلم مساعد للصفوف الابتدائية (الأول، الثاني، الثالث) بمحافظة الأقصر بنظام تعاقد

معلم مساعد للصفوف الابتدائية (الأول، الثاني، الثالث) بمحافظة أسوان بنظام تعاقد

معلم مساعد للصفوف الابتدائية (الأول، الثاني، الثالث) بمحافظة قنا بنظام تعاقد

معلم مساعد للصفوف الابتدائية (الأول، الثاني، الثالث) بمحافظة سوهاج بنظام تعاقد

معلم مساعد للصفوف الابتدائية (الأول، الثاني، الثالث) بمحافظة أسيوط بنظام تعاقد

معلم مساعد للصفوف الابتدائية (الأول، الثاني، الثالث) بمحافظة المنيا بنظام تعاقد

معلم مساعد للصفوف الابتدائية (الأول، الثاني، الثالث) بمحافظة الفيوم بنظام تعاقد

معلم مساعد للصفوف الابتدائية (الأول، الثاني، الثالث) بمحافظة بنى سويف بنظام تعاقد

معلم مساعد للصفوف الابتدائية (الأول، الثاني، الثالث) بمحافظة الجيزة بنظام تعاقد

معلم مساعد للصفوف الابتدائية (الأول، الثاني، الثالث) بمحافظة الاسماعيلية بنظام تعاقد