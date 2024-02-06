الثلاثاء 06 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

رابط بوابة الوظائف الحكومية بالتربية والتعليم واخر موعد للتقديم

بوابة الوظائف الحكومية
بوابة الوظائف الحكومية

نالت وظائف التربية والتعليم المتاحة على بوابة الوظائف الحكومية إقبال شديد من المعلمين الراغبين في التقديم على وظائف الوزارة لذلك تم مد فترة التقديم والتي كان مقرر أن تنتهي يوم 31 يناير 2024 بحيث أصبح ينتهي التقديم في 15 فبراير 2024.

 

نوضح في التقرير التالي رابط بوابة الوظائف الحكومية للوصول إلى وظائف التربية والتعليم لمعلم فصل في مختلف محافظات الجمهورية وتفاصيل الوظائف. 

 

بوابة الوظائف الحكومية 

 

يسرت بوابة الوظائف الحكومية إمكانية الإطلاع على الوظائف المتاحة في مختلف الجهات الحكومية بكل سهولة والتقديم فيها خاصة وظائف وزارة التربية والتعليم 

الوصول إلى بوابة الوظائف الحكومية من هنا https://jobs.caoa.gov.eg

بعد فتح الصفحة يتم اختيار وظائف التربية والتعليم وفق المحافظة التابع لها الشخص الراغب في التقديم وهي كالتالي: 

  • معلم مساعد للصفوف الابتدائية (الأول، الثاني، الثالث) بمحافظة جنوب سيناء بنظام تعاقد
  • معلم مساعد للصفوف الابتدائية (الأول، الثاني، الثالث) بمحافظة شمال سيناء بنظام تعاقد
  • معلم مساعد للصفوف الابتدائية (الأول، الثاني، الثالث) بمحافظة مطروح بنظام تعاقد
  • معلم مساعد للصفوف الابتدائية (الأول، الثاني، الثالث) بمحافظة الوادى الجديد بنظام تعاقد
  • معلم مساعد للصفوف الابتدائية (الأول، الثاني، الثالث) بمحافظة البحر الأحمر بنظام تعاقد
  • معلم مساعد للصفوف الابتدائية (الأول، الثاني، الثالث) بمحافظة الأقصر بنظام تعاقد
  • معلم مساعد للصفوف الابتدائية (الأول، الثاني، الثالث) بمحافظة أسوان بنظام تعاقد
  • معلم مساعد للصفوف الابتدائية (الأول، الثاني، الثالث) بمحافظة قنا بنظام تعاقد
  • معلم مساعد للصفوف الابتدائية (الأول، الثاني، الثالث) بمحافظة سوهاج بنظام تعاقد
  • معلم مساعد للصفوف الابتدائية (الأول، الثاني، الثالث) بمحافظة أسيوط بنظام تعاقد
  • معلم مساعد للصفوف الابتدائية (الأول، الثاني، الثالث) بمحافظة المنيا بنظام تعاقد
  • معلم مساعد للصفوف الابتدائية (الأول، الثاني، الثالث) بمحافظة الفيوم بنظام تعاقد
  • معلم مساعد للصفوف الابتدائية (الأول، الثاني، الثالث) بمحافظة بنى سويف بنظام تعاقد
  • معلم مساعد للصفوف الابتدائية (الأول، الثاني، الثالث) بمحافظة الجيزة بنظام تعاقد
  • معلم مساعد  للصفوف الابتدائية (الأول، الثاني، الثالث) بمحافظة الاسماعيلية بنظام تعاقد

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الأربعاء.. وظائف حكومية جديدة فى التعليم والبريد والخبراء والطب الشرعى

  • معلم مساعد للصفوف الابتدائية (الأول، الثاني، الثالث) بمحافظة البحيرة بنظام تعاقد
  • معلم مساعد للصفوف الابتدائية (الأول، الثاني، الثالث) بمحافظة المنوفية بنظام تعاقد
  • معلم مساعد للصفوف الابتدائية (الأول، الثاني، الثالث) بمحافظة الغربية بنظام تعاقد
  • معلم مساعد للصفوف الابتدائية (الأول، الثاني، الثالث) بمحافظة كفر الشيخ بنظام تعاقد
  • معلم مساعد للصفوف الابتدائية (الأول، الثاني، الثالث) بمحافظة القليوبية بنظام تعاقد
  • معلم مساعد للصفوف الابتدائية (الأول، الثاني، الثالث) بمحافظة الشرقية بنظام تعاقد
  • معلم مساعد للصفوف الابتدائية (الأول، الثاني، الثالث) بمحافظة الدقهلية بنظام تعاقد
  • معلم مساعد للصفوف الابتدائية (الأول، الثاني، الثالث) بمحافظة دمياط بنظام تعاقد
  • معلم مساعد للصفوف الابتدائية (الأول، الثاني، الثالث) بمحافظة السويس بنظام تعاقد
  • معلم مساعد للصفوف الابتدائية (الأول، الثاني، الثالث) بمحافظة بورسعيد بنظام تعاقد
  • معلم مساعد للصفوف الابتدائية (الأول، الثاني، الثالث) بمحافظة الاسكندرية بنظام تعاقد
  • معلم مساعد للصفوف الابتدائية (الأول، الثاني، الثالث) بمحافظة القاهرة بنظام تعاقد
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آخر موعد للتقديم وظائف وزارة التربية والتعليم 2024

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تقديم وظائف وزارة التربية والتعليم 2024.. وآخر موعد للتقديم عقب مد المهلة

بوابة الوظائف الحكومية والتعليم وظائف وزارة التربية والتعليم معلم مساعد للصفوف الابتدائية وظائف التربية معلم مساعد للصفوف الابتدائية الأول الثاني الثالث

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