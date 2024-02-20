رغم الارتفاع العالمي.. تحديث لحظي لسعر الذهب اليوم في مصر
رغم ارتفاع سعر الذهب العالمي في معاملات اليوم الثلاثاء، الا أنه شهد استقرار في السوق المصري خلال معاملات بداية اليوم وفق الاسعار التي تم تداولها على مدار الأيام الماضية.
ننشر في التقرير أخر تحديث لحظي لسعر الذهب اليوم في مصر بعد وصول سعر الذهب إلى 2027 دولار أمريكي.
سعر الذهب اليوم في مصر
سعر الذهب عيار 24
4102.75 جنيه للبيع
4080 جنيه للشراء
سعر الذهب عيار 22
3761 جنيه للبيع
3740 جنيه للشراء
سعر الذهب عيار 21
3590 جنيه للبيع
3570 جنيه للشراء
سعر الذهب عيار 18
3077.25 جنيه للبيع
3060 جنيه للشراء
سعر الذهب للبيع والشراء
سعر الذهب عيار 14
2393.25 جنيه للبيع
2380 جنيه للشراء
سعر الذهب عيار 12
2051.5 جنيه للبيع
2040 جنيه للشراء
سعر الذهب عيار 9
1538.5 جنيه للبيع
1530 جنيه للشراء
سعر جنيه ذهب
28720 جنيه للبيع
28560 جنيه للشراء
سعر الذهب اليوم بالمصنعية
يختلف سعر مصنعية الذهب من عيار لأخر وفق عيار الذهب الذي يتم شراءه، عيار 18 أعلى في المصنعية من عيار 21، وعيار 24 أقل في المصنعية من عيار 21.
تبدأ المصنعية من 60 جنيه ويمكن أن تصل إلى 500 جنيه وفق محل الصاغة الذي يتم الشراء منه.
وفي محافظات معينة يتم حساب المصنعية بالنسبة المئوية التي تبدأ من 6% وقد تصل إلى 10%.
سعر الذهب اليوم بالدولار
بلغ سعر الأونصة
2028 دولار أمريكي للبيع
2027 دولار أمريكي للشراء
رغم ارتفاع سعر الذهب العالمي في التداول الصباحي للأسعار الا أن اسعار سبائك الذهب استقر عند نفس القيم للأوزان التالية
سبيكة ذهب وزن 1 جرام 79.47 دولار أمريكي
سبيكة ذهب وزن 5 جرام 342.98 دولار أمريكي
سبيكة ذهب وزن 10 جرام 678.26 دولار أمريكي
سبيكة ذهب وزن 100 جرام 6734.29 دولار أمريكي