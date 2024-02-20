رغم الارتفاع العالمي.. تحديث لحظي لسعر الذهب اليوم في مصر

رغم ارتفاع سعر الذهب العالمي في معاملات اليوم الثلاثاء، الا أنه شهد استقرار في السوق المصري خلال معاملات بداية اليوم وفق الاسعار التي تم تداولها على مدار الأيام الماضية.

ننشر في التقرير أخر تحديث لحظي لسعر الذهب اليوم في مصر بعد وصول سعر الذهب إلى 2027 دولار أمريكي.

سعر الذهب اليوم في مصر

سعر الذهب عيار 24

4102.75 جنيه للبيع

4080 جنيه للشراء

سعر الذهب عيار 22

3761 جنيه للبيع

3740 جنيه للشراء

سعر الذهب عيار 21

3590 جنيه للبيع

3570 جنيه للشراء

سعر الذهب عيار 18

3077.25 جنيه للبيع

3060 جنيه للشراء

سعر الذهب للبيع والشراء

سعر الذهب عيار 14

2393.25 جنيه للبيع

2380 جنيه للشراء

سعر الذهب عيار 12

2051.5 جنيه للبيع

2040 جنيه للشراء

سعر الذهب عيار 9

1538.5 جنيه للبيع

1530 جنيه للشراء

سعر جنيه ذهب

28720 جنيه للبيع

28560 جنيه للشراء

سعر الذهب اليوم بالمصنعية

يختلف سعر مصنعية الذهب من عيار لأخر وفق عيار الذهب الذي يتم شراءه، عيار 18 أعلى في المصنعية من عيار 21، وعيار 24 أقل في المصنعية من عيار 21.

تبدأ المصنعية من 60 جنيه ويمكن أن تصل إلى 500 جنيه وفق محل الصاغة الذي يتم الشراء منه.

وفي محافظات معينة يتم حساب المصنعية بالنسبة المئوية التي تبدأ من 6% وقد تصل إلى 10%.

سعر الذهب اليوم بالدولار

بلغ سعر الأونصة

2028 دولار أمريكي للبيع

2027 دولار أمريكي للشراء

رغم ارتفاع سعر الذهب العالمي في التداول الصباحي للأسعار الا أن اسعار سبائك الذهب استقر عند نفس القيم للأوزان التالية

سبيكة ذهب وزن 1 جرام 79.47 دولار أمريكي

سبيكة ذهب وزن 5 جرام 342.98 دولار أمريكي

سبيكة ذهب وزن 10 جرام 678.26 دولار أمريكي

سبيكة ذهب وزن 100 جرام 6734.29 دولار أمريكي