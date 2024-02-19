الذهب أم الفضة: ما هو الاستثمار الأفضل؟

يعد الذهب والفضة من الاستثمارات الشائعة لأولئك الذين يبحثون عن الأصول التي يمكن أن تكون مخزنًا للقيمة وتحوطًا من التضخم. تحظى هذه المعادن الثمينة بتقدير كبير ولها تاريخ طويل، ولكنها تقدم أنواعًا مختلفة من الفوائد والأمان، ويجب على المستثمرين أن يعرفوا كيف من المحتمل أن يؤديوا في مناخات اقتصادية متعددة قبل أن يقرروا الاستثمار في أي منهما. فيما يلي الفوائد النسبية للذهب والفضة وما تحتاج إلى الانتباه إليه.

الذهب مقابل الفضة: طرق امتلاكه

عندما يتعلق الأمر بعدد الطرق التي يمكنك من خلالها الاستثمار في الذهب أو الفضة، فإن لدى المستثمرين الكثير من الخيارات:

السبائك

العقود الآجلة

الصناديق المتداولة في البورصة (ETFs) التي تمتلك المعدن الثمين

أسهم التعدين

صناديق الاستثمار المتداولة التي تمتلك أسهم التعدين

كل طريقة لشراء المعدن الثمين لها مزاياها وعيوبها. على سبيل المثال، إذا كنت ترغب في شراء السبائك، فستحتاج إلى حمايتها بنفسك، مما يجعلها أقل أمانًا مما لو كنت تمتلكها عبر صندوق استثمار متداول. كما أن امتلاك صندوق استثمار متداول يحتوي على سبائك مادية يسمح لك أيضًا بالحصول على السعر الكامل لحيازتك في البورصة العامة بدلًا من تداولها مع تاجر بسعر مخفض.

تتيح لك أسهم التعدين الاستفادة من سعر الذهب أو الفضة حيث يُمكنك المُضاربة على توقعات سعر الذهب الأيام القادمة بشكلٍ لحظي، وبالتالي فإن عامل التعدين المربح سيصبح أكثر ربحية مع ارتفاع أسعار المعادن. ولكن إذا كان الاستثمار في الأسهم الفردية محفوفًا بالمخاطر ويستغرق وقتًا طويلًا، فيمكنك شراء صندوق استثمار متداول يمتلك عمال المناجم وتنويع حصتك.

سواء كنت تتطلع إلى الاستثمار في الذهب أو الفضة، يمكنك القيام بذلك بالطريقة التي تناسب احتياجاتك. لكنك ستحتاج إلى فهم ديناميكيات كل نوع من أنواع الاستثمار.

الذهب مقابل الفضة: التحوط من التضخم

غالبا ما يوصف الذهب بأنه وسيلة للتحوط من التضخم، مما يساعد على حماية المستثمرين من ارتفاع التضخم. لذلك عندما تصبح الأسواق قاسية، يلجأ العديد من المستثمرين إلى الذهب للتغلب على العاصفة.

يقول ماهيش أجراوال، المدير المساعد للحلول المتخصصة في شركة Acuity Knowledge Partners، وهي شركة تقدم معلومات الأعمال، إن الذهب هو أحد أصول الملاذ الآمن. ويقول: "إن ارتفاع التضخم يخلق حالة من عدم اليقين في السوق ويجلب استثمارات أكبر إلى الذهب لحماية قيمة المال". لكنه يشير إلى أن "الزواج بين الذهب والتضخم قد ينكسر في بعض الأحيان على المدى القصير، حيث تتفاعل أسعار الفائدة مع ارتفاع التضخم، مما يؤدي إلى تحويل الاستثمارات إلى سوق الديون".

يقول أغراوال إن العلاقة بين الفضة والتضخم مرتفعة أيضًا بالضبط مثل علاقة سعر اليورو مقابل الريال السعودي ، ولكنها ليست قوية كما هو الحال مع الذهب.

يقول: "تمتلك الفضة سمات طبيعية تحافظ على قيمتها ثابتة نسبيًا وسط حالة عدم اليقين بشأن التضخم". "خلال التضخم المرتفع، يتضاءل الطلب الصناعي على الفضة، ويقابله إلى حد كبير الطلب القوي من قطاع الاستثمار. عندما يكون التضخم منخفضا، ينعكس الوضع”.

الذهب مقابل الفضة: استخدامات المضاربة

يأتي الطلب على الذهب والفضة من مصادر مختلفة، حيث يعتبر الذهب أصلًا استثماريًا في المقام الأول والفضة أصلًا صناعيًا.

يقول أغراوال إن الذهب يُستخدم عادةً كمخزن للقيمة وله تطبيقات صناعية محدودة نسبيًا. ويقول: "شكلت الاستثمارات والقطاعات المرتبطة بها ما يقرب من 90 في المائة من إجمالي الطلب على المعدن الأصفر في عام 2021، وتم استهلاك 10 في المائة فقط في الأنشطة الصناعية".

لذلك يتحرك سعر الذهب بينما يقوم المستثمرون بتقييم احتياجاتهم الاستثمارية، ومدى رغبتهم في الأمان وتوقعات العائد من فئات الأصول الأخرى مثل الأسهم والسندات.

إن السعر المرتفع نسبيًا للأونصة من الذهب يجعل من السهل على المستثمرين تخزين القيمة مقارنة بالفضة، مما يجعل تخزين مبلغ معادل من القيمة بالدولار أرخص.

أما بالنسبة للفضة، فإن الطلب مدعوم بشكل أكبر بالتطبيقات الصناعية، مثل الإلكترونيات والخلايا الشمسية، لذلك خلال فترات الاستقرار الاقتصادي والنمو العام، يكون أداؤها أفضل.

يقول أغراوال: "بالنسبة للاستثمار، تجتذب الفضة في المقام الأول المستثمرين الصغار والتجزئة، حيث يسهل الوصول إليها ويُنظر إليها على أنها تقدم قيمة أعلى نظرًا لسعرها المنخفض مقارنة بالذهب".

الذهب مقابل الفضة: التقلب

يقول أغراوال إن الفضة تميل إلى أن تكون أكثر استقرارًا، ويرجع ذلك جزئيًا إلى أنها تميل إلى الارتفاع مع النمو الاقتصادي بينما تعتبر أيضًا أحد أصول الملاذ الآمن في الأوقات الصعبة.

ولكن في فترات أقصر، يمكن أن يتقلب سعر الفضة كثيرًا.

يقول أغراوال: "يمكن أن تكون الفضة متقلبة للغاية على المدى القصير، بسبب انخفاض السيولة نسبيًا، خاصة في السوق المالية". "إن الطبيعة المتقلبة تجعل من الفضة رهانًا أكثر خطورة من الذهب، ويحتاج المستثمرون إلى اختيار فئة الأصول التي تناسب متطلبات إدارة مخاطر محفظتهم بشكل أفضل."

هل يجب عليك الاستثمار في الذهب أم الفضة؟

لذا، بناءً على وضعك المحدد، قد تقرر اختيار الفضة أو الذهب، بالنظر إلى سمات كل منهما والمناخ الاقتصادي عند اتخاذ قرارك. لكن عائدات الشراء والاحتفاظ بعد التضخم ليست مثيرة للإعجاب.

لكن المستثمرين لديهم بديل يتمتع بسجل عائدات جذاب للغاية: الأسهم ذات رأس المال الكبير. يقارن جونسون شراء أونصة من الذهب مقابل 20.63 دولارًا في عام 1925 بنفس المبلغ المستثمر في محفظة متنوعة من الشركات الكبيرة مثل مؤشر ستاندرد آند بورز 500.

يقول جونسون: "إن مبلغ 20.63 دولارًا نفسه الذي تم استثماره في الذهب في نهاية عام 1925 كان سيرتفع إلى 225.788 دولارًا، إذا تم استثماره في مؤشر ستاندرد آند بورز 500"، مقابل عائد سنوي مركب قدره 10.3 في المائة.

بمعنى آخر، سيحصل المستثمرون على أموال أكثر بحوالي 119 مرة من خلال الاستثمار في محفظة متنوعة من الأسهم الكبيرة مقارنة بالاستثمار في الذهب. وكان التناقض أسوأ مع الفضة.

يجب على المستثمرين الذين يفكرون في الاستثمار في الذهب أو الفضة أن يفكروا بعناية فيما إذا كان الأمر منطقيًا بالنسبة لهم أم لا. قد يكون ذلك منطقيًا على المدى القصير أو عند وجود اختلالات محددة في الأسواق المعنية للمعادن الثمينة.

لكن على المدى الطويل الجواب على سؤال “هل الأفضل الذهاب إلى الذهب أم الفضة؟” قد تكون "الأسهم". في الواقع، من السهل للغاية شراء صندوق مؤشرات متنوع مستعد للارتقاء حتى لو كانت لديك معرفة محدودة بالاستثمارات.

الخلاصة

يمكن أن يعمل كل من الفضة والذهب كأصول ملاذ آمن، لكن الذهب يميل إلى أن يكون له سجل أفضل على مدى فترات طويلة من الزمن. ومع ذلك، على مدى فترات أقصر، تصبح الديناميكيات المحددة لكل سوق أكثر أهمية بالنسبة لعوائد كل منها. بغض النظر عن الأصل الذي تشتريه، تذكر أن أيًا من الأصول لا ينتج تدفقًا نقديًا، لذلك قد يكون من الأفضل للمستثمرين على المدى الطويل اتباع نهج الشراء والاحتفاظ بمحفظة من الأسهم المربحة والمتنامية.