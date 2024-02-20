تحديث لحظي.. سعر الذهب اليوم في مصر بالجنيه المصري

شهدت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء، في بداية التعاملات الصباحية استقرار عند أخر سعر سجلته أمس.

وتقدم الدستور نشرة يومية لقرائها بمتوسط أسعار الذهب المحلية والعالمية ومعدلات التغير من حين لآخر والتحديث اللحظي للأسعار.

سعر الذهب اليوم

وقال هاني ميلاد رئيس شعبة الذهب بالغرف التجارية إن أسعار الذهب اليوم سجلت حالة من الاستقرار في السوق الحلي متأثرة بالاسعار العالمية.

وأضاف ميلاد في تصريحات خاصة لـ الدستور أن أسعار الذهب سجلت وفق اخر تحديث كالتالي:

أسعار الذهب اليوم في مصر

سجل عيار ١٨ نحو ٣٠٨٦ جنيه

سجل عيار ٢١ نحو ٣٦٠٠ جنيه

سجل عيار ٢٤ نحو ٤١١٤ جنيه

سعر الجنية الذهب اليوم



وأوضح عضو شعبة الذهب بالغرف التجارية أن سعر الجنيه ذهب سجل وفق اخر تحديث نحو ٢٨٨٠٠ جنيه





سعر الذهب اليوم بالمصنعية

وأوضح رئيس شعبة الذهب أن الأسعار لا تشمل المصنعيه يضاف لكل قطعه سعر المصنعية علي حسب نوع العيار وعلي حسب القطعه تختلف من 200 الى 300 جنيه.

سعر الذهب اليوم بالدولار

وأشار إلى أن سعر الذهب العالمي سجل 2016 دولار وهو ما يعد تراجع مقارنة بالأسبوع الماضي.

وتشهد أسعار الذهب حالة من الارتباك بين الارتفاع والانخفاض بين الارتفاع والانخفاض نتيجه توتر البورصات العالمية بسبب الأحداث الاقتصادية العالمية.

أسعار الذهب المحلية تشهد ارتفاعا بسبب زيادة الطلب على الشراء من قبل المواطنين وكذلك المستثمرين الراغبين في الشراء والاستثمار باعتبار الذهب ملاذ آمن للاستثمار.

وتولي مصر اهتمام خاص بصناعة الذهب وتعد من الدول الرائده في صناعة الذهب ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بإنشاء مدينة خاصة للذهب في مصر بالتعاون مع الغرف التجارية واتحاد الصناعات المصرية ووزارة التموين والتجارة الداخلية.