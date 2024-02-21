الأربعاء 21 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

التعليم تعلن الفائزين فى المسابقة القومية للمبتكر الصغير لطلاب المدارس

جريدة الدستور

 

تحت رعاية الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، نظمت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى فعاليات "المسابقة القومية للمبتكر الصغير" للمراحل الثلاث (الابتدائية، والإعدادية، والثانوية) على مستوى الجمهورية للعام الدراسى ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤، والتى ينظمها الاتحاد العام لطلاب مدارس الجمهورية تحت شعار  "الاتحادات الطلابية والذكاء الاصطناعي".

وصرح أحمد موسى الرائد العام لاتحاد طلاب المدارس بأن المسابقة تأتى انطلاقا من حرص الوزارة على إعداد جيل قادر على التعلم والابتكار والإبداع والبحث العلمي بما يسهم في تحقيق الأهداف التنموية ومواكبة تحديات المستقبل، وفي إطار رؤية الوزارة لتعزيز الإبداع والتفكير الإبداعي بين الطلاب.

وأضاف الرائد العام أن المسابقة تهدف إلى تشجيع الأفكار والابتكارات والمهارات الريادية بين الطلاب الموهوبين في جميع المراحل الدراسية وتحفيزهم على التفكير الخلاق، وإتاحة حلول جديدة تواجه التحديات العلمية والتقنية، وتدريب الطلاب الباحثين على منهجية الاستقصاء العلمي في البحث والتفكير.

وأوضح أحمد موسى أن الطلاب يشتركون في تلك المسابقة بأفكار ومشاريع في مجالات متنوعة قابلة للتنفيذ الفعلي من واقع المقررات الدراسية أو موضوعات أخرى لكل مرحلة على أساس علمي، وأن موضوعات المسابقة تضمنت للمرحلة الابتدائية ابتكار وسيلة أو إيجاد مصادر بديلة لترشيد استهلاك المياه، وابتكار جديد لحل مشكلات بيئية مجتمعية، أما بالنسبة للمرحلة الإعدادية فتتضمن تصميم مشروع لترشيد الطاقة الكهربية، وابتكار جديد لحل مشكلات بيئية مجتمعية، وفيما يتعلق بالمرحلة الثانوية فتتضمن تطبيقات الذكاء الاصطناعي في مجالات (الطب، الصناعة، البيئة)، وابتكار جديد لحل مشكلات بيئية مجتمعية.

شروط المسابقة

وأشار موسى إلى أن شروط المسابقة هى ألا يكون قد سبق حصول المشروع المقدم على أى مركز في مسابقات أخرى، وأن يكون قائم على عمل فردي لا يشترك فيه أكثر من طالب، وتعتمد فكرة العمل المقدم على الابتكار والتجديد وأن يكون قابل للتطبيق وذو جدوى اقتصادية، وأن تكون خامات المشروع متوفرة في البيئة، وأن يقدم المشروع مكتوب ورقيا مع تصميم (رسم كروكي) للعمل موضح بها اسم ونوع المشروع مرفق به تقرير مفصل عن الفكرة العلمية، ولديه الوعي بمبادئ وأهداف الاتحادات الطلابية.

وأعلن موسى نتيجة المسابقة والتي تضمنت الفائزين فى المرحلة الابتدائية وهم عمر فتحى محمد العزبى من مدرسة سعاد زغلول ت.أ  بمديرية كفر الشيخ الفائز بالمركز الأول، والطالب كيرلس باسم شفيق فكرى من مدرسة السلام ع.ث.م بمديرية أسيوط الفائز بالمركز الثانى، وأحمد محمد محمد الصاوى من مدرسة الأورمان الرسمية لغات بمديرية الجيزة الفائز بالمركز الثالث، وحسام مصطفى فكرى من مدرسة العهد الحديث بمديرية الغربية الفائز بالمركز الرابع، ومحمد باسم السيد عبد الحليم من مدرسة كيما الجديدة بمديرية أسوان الفائز بالمركز الخامس.

أما بالنسبة للمرحلة الاعدادية فقد فازت الطالبة عايدة محمد الشحات من مدرسة السيدة عائشة الاعدادية بنات بمديرية الدقهلية بالمركز الأول، وياسين أحمد ممدوح من مدرسة مجمع الشهداء بمديرية الشرقية بالمركز الثانى، ومينا عصام عزت من مدرسة الحياة الرسمية لغات من مديرية الجيزة بالمركز الثالث، ويوسف أحمد شوقى من مدرسة عمر بن عبدالعزيز الاعدادية بنين بمديرية الغربية بالمركز الرابع، ومحمد رضا السيد ابراهيم من مدرسة الشهيد مهيد الهوارى الرسمية لغات بمديرية الاسكندرية بالمركز الخامس.

أما بالنسبة للمرحلة الثانوية، فقد فاز عبدالله محمد جمال من مدرسة صدقى سليمان الثانوية بمديرية القاهرة بالمركز الأول، وسالم حمادة الصاوى من مدرسة السلام الخاصة بمديرية الدقهلية بالمركز الثانى، ومحمد أحمد سيد محمد من مدرسة بهتيم الثانوية بنين بمديرية القليوبية بالمركز الثالث، وفاز عبدالله محمد بكر من مدرسة الثانوية الفنية للتعليم والتدريب المزدوج بمديرية الغربية بالمركز الرابع، وفازت سلمى أحمد نبيل من مدرسة السيدة زينب الثانوية من مديرية قنا بالمركز الخامس.

وأضاف موسى أنه تم تكريم جميع المشاركين بالتصفية النهائية لمسابقة المخترع الصغير، وسيتم تكريم الطلاب المخترعين الفائزين بالمراكز الخمسة الأولى على مستوى الجمهورية للمراحل الثلاث بحوافز مالية.

الاتحادات الطلابية الذكاء الاصطناعي للمرحلة الإعدادية مدرسة السيدة عائشة الاعدادية المرحلة الابتدائية

مواد متعلقة

مصدر: ممنوع عقد أي اختبارات شهرية لطلاب الصفوف الأولى بالمرحلة الابتدائية

غلق باب التسجيل الإلكتروني لاستمارات دخول اختبارات الثانوية العامة.. غدًا

خطوات التسجيل في حركة ترقيات المعلمين 2024 ومراحل الترقي

رابط تسجيل استمارة الثانوية العامة 2024 وطريقة عمل بريد إلكتروني موحد

موعد إعلان جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 وأرقام جلوس الطلاب

موعد امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2024 لجميع الصفوف والثانوية العامة

قرار مهم من "التعليم" بشأن استخدام المحمول أثناء الدراسة

وزير التعليم يستعرض نتائج جهود اللجنة التنفيذية لتوصيات الحوار الوطنى

الأكثر قراءة

مصر كلمة السر.. لماذا تخشى إسرائيل غزو مدينة رفح بريًا؟

أسعار الفراخ البيضاء فى بورصة الدواجن اليوم الأربعاء 21-2-2024

الأرصاد تكشف تفاصيل طقس غدٍ الخميس

كام شعبان اليوم 2024 في التاريخ الهجري والميلادي

مصر تحرج أمريكا فى العدل الدولية.. كشف لجرائم الاحتلال ودعم أمريكى مطلق

مصر تُحاصر إسرائيل أمام "العدل الدولية" فى مرافعة تاريخية لأجل فلسطين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

حمار الديمقراطيين

ماجد حبته

الرئيس.. والحكيم

عبد الرحيم طايع

هل تخاف إسرائيل من جثث الفلسطينيين؟!

أحمد بهاء الدين شعبان

ألمانيا وإسرائيل: "هتلر" ينهض من رقدته!

مدحت بشاى

وزارة الدفاع ووثائق الفخار الأكتوبرية

حسين دعسة

الرؤية الملكية الهاشمية تعزز نجاح العلاقات الأردنية الأمريكية لصالح قضايا المنطقة

حسين دعسة

خطط للاعتراف بدولة فلسطينية.. والإدارة الأمريكية تأخذ القرار!

عبدالوهاب داود

وإننى أحب السودان وأهله.. وأحب الطيب صالح أيضًا

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

استطلاع رأي: الإسرائيليون يستبعدون هزيمة جيش الاحتلال لحركة حماس

المدعي العسكري لجيش الاحتلال الإسرائيلي يقر بحدوث انتهاكات في غزة

عضو بالكنيست يكشف أسباب رفض "شباب إسرائيل" الخدمة العسكرية