الأربعاء 21 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

مصدر: ممنوع عقد أي اختبارات شهرية لطلاب الصفوف الأولى بالمرحلة الابتدائية

الهواتف المحمولة
الهواتف المحمولة أثناء المدارس

علق مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، على ما تردد من عقد اختبارات شهر لطلاب الصف الثالث الابتدائي، وكذلك عقد اختبارات نهاية العام الدراسي الحالي.

وقال المصدر، إنه يمنع منعًا باتا عقد أي اختبارات شهرية لطلاب الصفوف الأولى بالمرحلة الابتدائية.

تدريب الطلاب بمكتبة المكفوفين بالتعاون مع قسم تكنولوجيا التعليم بكلية التربية بجامعة حلوان

وشدد المصدر، على أن نظام التعليم الجديد المطبق على طلاب الصفوف الأولى، يعتمد على منع عقد أي اختبارات لهؤلاء حتى الصف الرابع الابتدائي، لاعتماد الطالب على الفهم والتحليل وليس الحفظ والتلقين والخوف من فكرة الامتحان.

حظر استخدام الهواتف المحمولة أثناء المدارس

وكان قد أصدر الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى الكتاب الدوري رقم (٨) بتاريخ ٢٠ /٢ / ٢٠٢٤ بشأن تفعيل حظر استخدام الهواتف المحمولة أثناء سير العملية الدراسية والتعليمية بكافة المدارس.

txt

توجيهات من "التعليم" بشأن استمارة الثانوية العامة 2024

وتحقيقًا للنظام والانضباط أثناء العملية الدراسية والتعليمية، نص الكتاب الدورى على أن يفعل بحزم تطبيق الأحكام المقررة بموجب المادة (۲۱) المخالفة رقم (۳) من القرار الوزاري رقم (۱۸۷) لسنة ۲۰۲۳ بإصدار لائحة النظام والانضباط المدرسي بمرحلة التعليم ما قبل الجامعي المشار إليه، والخاصة بحظر استخدام الهواتف المحمولة أثناء العملية التعليمية بكافة المدارس.

كما نص على أن يعمل بهذا الكتاب الدوري وعلى كافة الجهات المختصة – كل فيما يخصه – تنفيذ كافة ما ورد من أحكام بدقة وحزم، وعلى جميع الجهات المعنية متابعة تنفيذ ذلك.

جدير بالذكر، أن الفصل الدراسي الثاني، للعام الدراسي الحالي ٢٠٢٣/٢٠٢٤، انطلق الأسبوع الماضي في جميع المدارس على مستوي الجمهورية.

حظر استخدام الهواتف المحمولة أثناء بكافة المدارس طلاب الصف الثالث الابتدائي اختبارات شهر المرحلة الابتدائية وزارة التربية والتعليم طلاب الصفوف الأولى نظام التعليم الجديد

مواد متعلقة

رابط تسجيل استمارة الثانوية العامة 2024 وطريقة عمل بريد إلكتروني موحد

موعد إعلان جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 وأرقام جلوس الطلاب

موعد امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2024 لجميع الصفوف والثانوية العامة

قرار مهم من "التعليم" بشأن استخدام المحمول أثناء الدراسة

وزير التعليم يستعرض نتائج جهود اللجنة التنفيذية لتوصيات الحوار الوطنى

"التعليم": قبول أعضاء جدد بلجان الإدارة والنظام والمراقبة بامتحانات الدبلومات الفنية

حجازى: نهدف لتأسيس وبناء جيل واع يقدر ويدرك المفهوم الحقيقى للدولة الوطنية

موضوعان و40 ألف جنيه.. "التعليم" تعلن تفاصيل جائزة "الفنجري"

الأكثر قراءة

عاجل| مصر كلمة السر.. لماذا تخشى إسرائيل غزو مدينة رفح بريًا؟

عاجل| مصر تحرج أمريكا فى العدل الدولية.. كشف لجرائم الاحتلال ودعم أمريكى مطلق

أسعار الفراخ البيضاء فى بورصة الدواجن اليوم الأربعاء 21-2-2024

كام شعبان اليوم 2024 في التاريخ الهجري والميلادي

مصر تُحاصر إسرائيل أمام "العدل الدولية" فى مرافعة تاريخية لأجل فلسطين

خوفًا من غضب المسلمين.. ذعر فى إسرائيل من قرار المسجد الأقصى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

حمار الديمقراطيين

ماجد حبته

الرئيس.. والحكيم

عبد الرحيم طايع

هل تخاف إسرائيل من جثث الفلسطينيين؟!

أحمد بهاء الدين شعبان

ألمانيا وإسرائيل: "هتلر" ينهض من رقدته!

مدحت بشاى

وزارة الدفاع ووثائق الفخار الأكتوبرية

حسين دعسة

الرؤية الملكية الهاشمية تعزز نجاح العلاقات الأردنية الأمريكية لصالح قضايا المنطقة

حسين دعسة

خطط للاعتراف بدولة فلسطينية.. والإدارة الأمريكية تأخذ القرار!

عبدالوهاب داود

وإننى أحب السودان وأهله.. وأحب الطيب صالح أيضًا

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

استطلاع رأي: الإسرائيليون يستبعدون هزيمة جيش الاحتلال لحركة حماس

المدعي العسكري لجيش الاحتلال الإسرائيلي يقر بحدوث انتهاكات في غزة

عضو بالكنيست يكشف أسباب رفض "شباب إسرائيل" الخدمة العسكرية