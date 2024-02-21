مصدر: ممنوع عقد أي اختبارات شهرية لطلاب الصفوف الأولى بالمرحلة الابتدائية

علق مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، على ما تردد من عقد اختبارات شهر لطلاب الصف الثالث الابتدائي، وكذلك عقد اختبارات نهاية العام الدراسي الحالي.

وقال المصدر، إنه يمنع منعًا باتا عقد أي اختبارات شهرية لطلاب الصفوف الأولى بالمرحلة الابتدائية.

وشدد المصدر، على أن نظام التعليم الجديد المطبق على طلاب الصفوف الأولى، يعتمد على منع عقد أي اختبارات لهؤلاء حتى الصف الرابع الابتدائي، لاعتماد الطالب على الفهم والتحليل وليس الحفظ والتلقين والخوف من فكرة الامتحان.

حظر استخدام الهواتف المحمولة أثناء المدارس

وكان قد أصدر الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى الكتاب الدوري رقم (٨) بتاريخ ٢٠ /٢ / ٢٠٢٤ بشأن تفعيل حظر استخدام الهواتف المحمولة أثناء سير العملية الدراسية والتعليمية بكافة المدارس.

وتحقيقًا للنظام والانضباط أثناء العملية الدراسية والتعليمية، نص الكتاب الدورى على أن يفعل بحزم تطبيق الأحكام المقررة بموجب المادة (۲۱) المخالفة رقم (۳) من القرار الوزاري رقم (۱۸۷) لسنة ۲۰۲۳ بإصدار لائحة النظام والانضباط المدرسي بمرحلة التعليم ما قبل الجامعي المشار إليه، والخاصة بحظر استخدام الهواتف المحمولة أثناء العملية التعليمية بكافة المدارس.

كما نص على أن يعمل بهذا الكتاب الدوري وعلى كافة الجهات المختصة – كل فيما يخصه – تنفيذ كافة ما ورد من أحكام بدقة وحزم، وعلى جميع الجهات المعنية متابعة تنفيذ ذلك.

جدير بالذكر، أن الفصل الدراسي الثاني، للعام الدراسي الحالي ٢٠٢٣/٢٠٢٤، انطلق الأسبوع الماضي في جميع المدارس على مستوي الجمهورية.