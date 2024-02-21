الأربعاء 21 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

تدريب الطلاب بمكتبة المكفوفين بالتعاون مع قسم تكنولوجيا التعليم بكلية التربية بجامعة حلوان

جامعة حلوان
جامعة حلوان


انطلقت فعاليات تدريب طلاب الفرقة الرابعة شعبة تكنولوجيا التعليم ذوي الاحتياجات الخاصة بقاعة مكتبة المكفوفين، ويأتى ذلك في إطار أنشطة مكتبة المكفوفين بالمكتبة المركزية وبالتعاون مع قسم تكنولوجيا التعليم ومكتب التربية الميداني بكلية التربية بجامعة حلوان.

عقدت الفعاليات تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، الدكتور عماد أبو الدهب نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، الدكتور حسام رفاعى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، الدكتور حسام حمدى عميد كلية التربية، وإشراف الأستاذ أشرف إمام حافظ مدير عام الإدارة العامة للمكتبات، والأستاذة عبير فتح الله مدير إدارة المكتبة المركزية.

و تضمن برنامج التدريب مفهوم التكنولوجيا المساعدة وامكانية الوصول مع أمثلة تطبيقية عليها، بجانب شرح طريقة برايل وأهميتها في العملية التعليمية والتدريب عليها ومراحل تطورها.
كذلك تم مناقشة البرامج الناطقة والتمييز بين أنواعها المختلفة مع التطبيق عليها، مفهوم الإتاحة والتطبيقات المختلفة عليها، وتوضيح طابعات البرايل وبرنامج الطباعة والتدريب عليها،  الأجهزة الذكية وطريقة التعامل معها باختلاف تطبيقاتها لتسهيل العملية التعليمية، بالإضافة إلي الذكاء الاصطناعي ودوره في حياة المكفوفين.

txt

التعليم العالي تواصل مُلاحقة الكيانات الوهمية وتُغلق كيانًا وهميًا بمحافظة المنوفية

txt

وزير التعليم العالى يبحث سبل دعم التعاون مع الوكالة الجامعية للفرانكوفونية


وفي سياق آخر قال الدكتور مصطفى رفعت، أمين عام المجلس الأعلى للجامعات، إن التطورات التكنولوجية متسارعة، ما يمثل ضغطا كبيرا على كل الدول لمواكبة التطور الكبير في كل المجالات بشكل يومي.

وأكد "رفعت"أمين المجلس الأعلى للجامعات    دور التكنولوجيا في تعزيز التنمية في مختلف المجالات، لافتًا إلى ضرورة تحقيق التكامل بين كل أجهزة الدولة وتوجيه التكنولوجيا لتطوير الخدمات الحكومية، وتحسين الأداء الإداري للدولة.

وأضاف الدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس الأعلى للجامعات، أن أولويات البعد المحلى يجب أن تكون واضحة وتملك آليات للتنفيذ، ولا تعتمد فقط على استعراض الخطط والطموحات في البعد الدولي. ة

تكنولوجيا التعليم ذوى الاحتياجات الخاصة المكفوفين قسم تكنولوجيا التعليم جامعة حلوان

الأكثر قراءة

عاجل| مصر تحرج أمريكا في العدل الدولية.. كشف لجرائم الاحتلال ودعم أمريكي مطلق

مصر تُحاصر إسرائيل أمام "العدل الدولية" فى مرافعة تاريخية لأجل فلسطين

أسعار الفراخ البيضاء فى بورصة الدواجن اليوم الأربعاء 21-2-2024

كام شعبان اليوم 2024 في التاريخ الهجري والميلادي

خوفًا من غضب المسلمين.. ذعر فى إسرائيل من قرار المسجد الأقصى

مَن هي ياسمين موسى؟.. قدمت مرافعة مصر حول ممارسات إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

حمار الديمقراطيين

ماجد حبته

الرئيس.. والحكيم

عبد الرحيم طايع

هل تخاف إسرائيل من جثث الفلسطينيين؟!

أحمد بهاء الدين شعبان

ألمانيا وإسرائيل: "هتلر" ينهض من رقدته!

مدحت بشاى

وزارة الدفاع ووثائق الفخار الأكتوبرية

حسين دعسة

الرؤية الملكية الهاشمية تعزز نجاح العلاقات الأردنية الأمريكية لصالح قضايا المنطقة

حسين دعسة

خطط للاعتراف بدولة فلسطينية.. والإدارة الأمريكية تأخذ القرار!

عبدالوهاب داود

وإننى أحب السودان وأهله.. وأحب الطيب صالح أيضًا

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

استطلاع رأي: الإسرائيليون يستبعدون هزيمة جيش الاحتلال لحركة حماس

المدعي العسكري لجيش الاحتلال الإسرائيلي يقر بحدوث انتهاكات في غزة

عضو بالكنيست يكشف أسباب رفض "شباب إسرائيل" الخدمة العسكرية