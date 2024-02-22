آخر فرصة.. رابط تسجيل استمارة الثانوية العامة 2024 لدخول الامتحانات

ارتفعت معدلات البحث عبر محركات البحث العالمية "جوجل" من طلبة وطالبات الثانوية العامة، عن رابط تسجيل استمارة الثانوية العامة 2024، فى آخر يوم للموعد المحدد لغلق باب التسجيل الإلكتروني للاستمارات الإلكترونية، لدخول الطلاب اختبارات الثانوية العامة هذا العام.

تسجيل استمارة الثانوية العامة 2024

فى آخر يوم، يقدم موقع "الدستور" تفاصيل الوصول رابط تسجيل استمارة الثانوية العامة 2024، مع اخر يوم لغلق باب التسجيل الالكتروني لاستمارة دخول امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2023/2024، وفقا لما اعلنته وزارة التربية التعليم.

رابط تسجيل استمارة الصف الثالث الثانوي 2024

ولجميع الطلبة والطالبات، الذين لن يقوموا بمليء بيانات الاستمارة، يمكنهم الدخول عبر هذا الرابط من هنا، قبل غلقها اليوم وذلك استعدادا لتسليمها للمدارس لمراجعتها وتسليمها الكنترولات تصحيح الثانوية العامة، لتجهيز بطاقات أرقام الجلوس الطلاب .

شروط عمل الاستمارة الالكترونية

وحددت وزارة التربية والتعليم، والتعليم القني، أن تكون من شروط عمل الاستمارة الالكترونية لطلاب الثانوية العامة، لدخول الاختبارات نهاية العام الدراسي الحالي 2023/2024، تسجيل الدخول بالبريد الإلكتروني الموحد.

طريقة عمل بريد إلكتروني موحد

ويقدم "الدستور" كيفية إنشاء حساب البريد الإلكتروني، للطلاب الذين لم يقوموا بإنشاء حساب، حيث يمكنه إنشاء واحد من خلال قائمة إنشاء حساب البريد الإلكتروني، وذلك من خلال الدخول إلى موقع وزارة التربية والتعليم عبر الرابط التالي: هنا، ثم اختيار الحساب الإلكتروني للمعلم أو الطالب، والنقر على إنشاء البريد الإلكترونية، و كتابة الرقم القومي الخاص بالمستفيد، ستظهر جميع بيانات الطالب بشكل مباشر للتأكد منها قبل البدء في إنشاء الحساب والتأكيد.

جدير بالذكر، أن اختبارات الثانوية العامة تعقد يوم 22 يونيو المقبل من العام الجاري 2024، بجميع المدارس على مستوى جمهورية مصر العربية .