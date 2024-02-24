السبت 24 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

جامعة عين شمس تشار فى الدورة الـ 14 لملتقى التعليم العالي EduGate.. غدًا

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس

تشارك جامعة عين شمس كراعي بلاتيني في فعاليات الدورة الـ 14 للملتقى والمعرض الدولي للتعليم العالي والتدريب EduGate، والذي يقام تحت رعاية الدكتور محمد ايمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي في الفترة من 25-27 فبراير بفندق كمبينسكي رويال مكسيم بالقاهرة الجديدة، تحت شعار الجامعة " AIN SHAMS UNIVERSITY YOUR GATE TO EXCELLENCE

تأتى مشاركة جامعة عين شمس تحت رعاية  الدكتور محمد ضياء زين العابدين، رئيس الجامعة، الدكتورة غادة فاروق، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، بالتعاون مع الدكتور  شهيرة سمير المدير التنفيذي لقطاع العلاقات الدولية والتعاون الأكاديمي وإشراف الدكتور  منى عبد العال مدير إدارة تطوير التعليم بالجامعة ومحمد الجمال رئيس الإدارة المركزية لقطاع رئيس الجامعة، إبراهيم سعيد أمين الجامعة المساعد لشئون التعليم والطلاب، الدكتور ريهام العطيفى مدير عام الإدارة العامة لشئون التعليم والطلاب.

 وتحرص جامعة عين شمس على المشاركة سنويا  في المعرض لإثراء التجربة التعليمية لطلاب المرحلة الثانوية وتوفير الدعم اللازم لهم ومساعدتهم في تحديد اتجاهات مستقبلهم التعليمي بالمرحلة الجامعية الأولى، وتوعيتهم بالفرص الواعدة المقدمة من خلال برامج الجامعة المتنوعة في شتى المجالات والتخصصات المرتبطة بسوق العمل المحلي والاقليمي والدولي، لا سيما ان استمرار مشاركة الجامعة في المعرض بدوراته المتتالية الذي يعقد تحت شعار "Your Gate To Excellence"  ، يؤكد حرص جامعة عين شمس على إظهار مواكبة الجامعة لأحدث النظم والبرامج التعليمية التي تتفق مع المعايير العالمية في مختلف التخصصات.

 تقدم جامعة عين شمس حزمة من البرامج الجديدة المتميزة في مختلف المجالات والتخصصات (البرامج الطبية – البرامج الهندسية وتكنولوجيا المعلومات – البرامج التجارية – برامج اللغات والترجمة – برامج علمية....الخ) والتي تواكب المعايير الدولية ومتطلبات سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي، وتتميز تلك البرامج بتقديم تعليم عالى الجودة فى تخصصات غير نمطية ونظام دراسى حديث لاستهداف خريج متميز، وتلك البرامج تمثل نموذج في التعليم يتبع بشكل رئيسي معايير الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، وهي بمثابة نواة لنموذج فريد لتطوير العملية التعليمية والموارد المالية بالجامعات.

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كما تحرص الجامعة على توفير كافة الإمكانيات اللازمة للإستعدادات المتعلقة بتطوير البنية التحتية للكليات وافتتاح قاعات جديدة مزودة بأحدث التقنيات الرقمية العالمية وذلك لاستقبال الدفعات الجديدة من طلاب الثانوية العامة والشهادات المعادلة، وتتيح تلك التخصصات الجديدة في البرامج المميزة للطلاب تجربة تعليمية فريدة تجمع بين المحتوى الأكاديمي والتدريب والتطبيق، فضلا عن الحصول على شهادتين أحدهما من جامعة عين شمس، والأخرى من جامعات دولية أجنبية في عدد من التخصصات، كما يتم تقديم تلك البرامج في قاعات مجهزة بأحدث وسائل التكنولوجية، كما تتيح هذه البرامج فرصة دمج أكثر من تخصص في المجال الذي يتلقاه الطالب، علاوة على اعتمادها على الجوانب العملية بشكل أكبر من الجانب النظري. وعلى الطالب الراغب في الالتحاق بتلك البرامج أن يجتاز اختبارات القبول المطلوبة ببعض البرامج أو الحصول على درجات محددة في المواد المؤهلة للالتحاق بتلك البرامج وذلك للاقبال الكبير على برامج الجامعة حرصا على جودة مخرجاتها بما يتوافق مع سوق العمل.

وتنتهج الجامعة خطط تسويق علمية لبرامجها وخدماتها العلمية والتعليمية في دول الخليج العربي وافريقيا وفقا لرؤية الدولة المصرية واستراتيجيتها 2030 واستراتيجية وزارة التعليم العالي نحو استهداف تدويل التعليم العالي لاجتذاب الطلاب المصريين والوافدين المستهدفين مما يؤثر بالإيجاب على خطط تنمية الدولة.

 

جامعة عين شمس EduGate للملتقى والمعرض الدولي للتعليم العالي وزير التعليم العالي لبرامج التعليمية المعايير العالمية

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