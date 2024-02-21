الأربعاء 21 فبراير 2024
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مصر

لتعزيز العلاقات.. رئيس جامعة عين شمس يستقبل وفد منظمة اليونسكو

جريدة الدستور

استقبل الدكتور محمد ضياء زين العابدين، رئيس جامعة عين شمس وفد منظمة اليونسكو بحضور الدكتورة غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة الدكتور أيمن فريد مساعد وزير التعليم العالى للتخطيط الاستراتيجى والتدريب والتأهيل لسوق العمل، أ.د. عبير الشاطر مساعد الوزير للشئون الفنية والمُشرف على بنك المعرفة، ومارك ويست مسئول فريق مستقبل التعليم والابتكار بقطاع التربية بمنظمة اليونسكو، وعلا لورنس مُستشار بنك المعرفة، وبحضور وفد من مكتب اليونسكو الإقليمي بالقاهرة، ومكتب اليونيسف بالقاهرة، وفريق عمل بنك المعرفة.
 

وخلال اللقاء أكد الأستاذ الدكتور محمد ضياء على حرص جامعة عين شمس على تعزيز التعاون مع منظمة اليونسكو في كافة المجالات، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة وبناء مجتمعات المعرفة، مشيدًا بدورها في تعزيز التعاون الدولي في مجال التعليم العالي، من خلال تطوير السياسات ووضع المعايير الدولية، وتبادل الخبرات والمعرفة، ودعم البحث العلمي والابتكار، كذلك أعرب عن تقديره العميق للجهود التى يبذلها بنك المعرفة فى تعزيز البحث العلمى فى مصر، مؤكدًا على دوره فى الارتقاء بتصنيف الجامعات والمؤسسات والمراكز البحثية المصرية دوليًا.

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وعلى هامش اللقاء تمت إقامة معرض مصغر يضم أفكارًا ابتكارية مميزة لطلاب جامعة عين شمس شارك بها فى العديد من المسابقات العالمية.
 

شهد اللقاء من جامعة عين شمس الأستاذة الدكتورة نجوى بدر، عميد كلية الحاسبات والمعلومات، الدكتورة شهيرة سمير المدير التنفيذى لقطاع العلاقات الدولية والتعاون الأكاديمى، الدكتورة منى عبدالعال الزاهرى المدير التنفيذى لإدارة تطوير التعليم، الدكتورة رشا إسماعيل وكيل كلية الحاسبات والمعلومات لشئون الدراسات العليا والبحوث، الأستاذة الدكتورة شيرويت الأحمدى، مدير إدارة الوافدين، الأستاذ الدكتور عادل الصباغ، مدير مركز الابتكار، الدكتورة وئام محمود،  المدير التنفيذى لمركز الابتكار، الدكتور أحمد البنا مدير إدارة التصنيف الدولى.

جامعة عين شمس محمد ضياء زين العابدين أيمن فريد مساعد وزير التعليم العالى اليونيسيف بالقاهرة التعليم العالي

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