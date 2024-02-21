الأربعاء 21 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

التعليم العالي تُغلق كيانًا وهميًا بمحافظة المنوفية

الدكتور أيمن عاشور
الدكتور أيمن عاشور

أصدر الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي  والبحث العلمي، قرارًا بغلق المنشأة الوهمية المُسماة أكاديمية سنيور للعلوم التمريضية"، والكائن مقرها في (شقة 1 بالدور الأرضي بالعقار 12 شارع حجاج - أمام مدارس صلاح خطاب– شبين الكوم – محافظة المنوفية)، والتي تُروج لنفسها قبول دفعات من الطلاب لجميع المؤهلات الدراسية، بدون اشتراط الانتهاء من المرحلة الدراسية (للشباب والبنات) من سن 16 حتى 35 عامًا، بالتعاون مع كُبرى المستشفيات؛ لتقديم تدريبات عملي ونظري، كما تدعي منح شهادات مُعتمدةٍ، ومنح تراخيص مزاولة المهنة، والحصول على شهادة من أماكن التدريب، كما تدعي منح كُورسات في الاسعافات الأولية مجانًا، بالإضافة إلى توفر فرص عمل مع إمكانية تقسيط المصروفات.

 

جامعة طنطا تستعد لزيارة وزير التعليم العالى وافتتاح عدة مشروعات (خاص)

 اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة


ووجه الدكتور أيمن عاشور بمُخاطبة كافة الجهات المُختصة لإعمال شأنها نحو اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة؛ لتنفيذ القرارات الوزارية بالغلق الإداري، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية والقضائية حيال المُنشأة حال معاودة مُمارسة أعمالها مرة أخرى.
وأشاد الوزير بجهود لجنة الضبطية القضائية في التصدي لهذه الكيانات، موجهًا بتكثيف جهودها خلال الفترة المقبلة؛ لمُداهمة أية كيانات وهمية أو مقرات تُمارس أنشطة تعليمية، دون الحصول على ترخيص؛ حفاظًا على مصالح الطلاب وأولياء الأمور وضمانًا لعدم التلاعب بهم.
جاء ذلك في ضوء تقرير قدمه السيد عطا مستشار الوزير، بشأن عمل لجنة الضبطية القضائية، مؤكدًا أن لجنة الضبطية القضائية مُستمرة في التصدي للكيانات الوهمية، تنفيذًا لتوجيهات وزير التعليم العالي، مطالبًا الطلاب أولياء الأمور بعدم الانسياق وراء هذه الكيانات الوهمية.

txt

وزير التعليم العالى يبحث سبل دعم التعاون مع الوكالة الجامعية للفرانكوفونية


وصرح د. عادل عبدالغفار المُستشار الإعلامي والمُتحدث الرسمي للوزارة، أن لجنة رصد الأنشطة التسويقية للكيانات الوهمية على مواقع التواصل الاجتماعي المُختلفة تواصل عملها على مدار الساعة، وترفع تقاريرها الدورية بشكل أسبوعي لوزير التعليم العالي؛ لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد هذه الكيانات الوهمية، مشيرًا إلى أنه في إطار التنسيق مع وزارة العدل تمت زيادة عدد أعضاء لجان الضبطية القضائية بوزارة التعليم العالي؛ لتكثيف حملاتها خلال الفترة المُقبلة.
وأضاف المُتحدث الرسمي أنه تم إعداد قائمة بالمؤسسات التعليمية المُعتمدة من وزارة التعليم العالي للمرحلة الجامعية الأولى (البكالوريوس، الليسانس)، بالإضافة إلى نشر قائمة سوداء للكيانات الوهمية المضبوطة، ويتم تحديثهما بشكل مُستمر، بالتعاون مع الهيئات الرقابية والجهات المعنية، ونشر ذلك على الموقع الإلكتروني لوزارة التعليم العالي، وصفحات التواصل الاجتماعي الرسمية للوزارة، والموقع الإلكتروني للمجلس الأعلى للجامعات، وذلك للاطلاع عليهما من جانب الطلاب وأولياء الأمور، حتى لا يقعوا فريسة للكيانات الوهمية.

 

وزير التعليم العالي البحث العلمي التعليم العالي الإجراءات القانونية المستشفيات ن المرحلة الدراسية

مواد متعلقة

البحث العلمى تعلن إنشاء حاضنات تكنولوجية جديدة فى جميع ربوع مصر

تدريب الطلاب بمكتبة المكفوفين بالتعاون مع قسم تكنولوجيا التعليم بكلية التربية بجامعة حلوان

مجلس هيئة الاستشعار من البُعد وعلوم الفضاء يعقد اجتماعه الدوري

معهد الفلك.. 11 مارس غرة رمضان فلكيا..وعدته 30 يوما

وزير التعليم العالى يبحث سبل دعم التعاون مع الوكالة الجامعية للفرانكوفونية

رئيس جامعة القاهرة يشيد بقدرات معهد الأورام في علاج الأطفال وقبوله سرطانات نادرة

الخشت يفتتح جناحا جديدا للعلاج الإشعاعي بقسم علاج الأورام بالأشعة والطب النووى بالمعهد القومى للأورام

جامعة الملك سلمان تنظم الملتقى التوظيفي الأول لتأهيل الطلاب لسوق العمل

الأكثر قراءة

عاجل| مصر تحرج أمريكا في العدل الدولية.. كشف لجرائم الاحتلال ودعم أمريكي مطلق

مصر تُحاصر إسرائيل أمام "العدل الدولية" فى مرافعة تاريخية لأجل فلسطين

أسعار الفراخ البيضاء فى بورصة الدواجن اليوم الأربعاء 21-2-2024

كام شعبان اليوم 2024 في التاريخ الهجري والميلادي

خوفًا من غضب المسلمين.. ذعر فى إسرائيل من قرار المسجد الأقصى

مَن هي ياسمين موسى؟.. قدمت مرافعة مصر حول ممارسات إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

حمار الديمقراطيين

ماجد حبته

الرئيس.. والحكيم

عبد الرحيم طايع

هل تخاف إسرائيل من جثث الفلسطينيين؟!

أحمد بهاء الدين شعبان

ألمانيا وإسرائيل: "هتلر" ينهض من رقدته!

مدحت بشاى

وزارة الدفاع ووثائق الفخار الأكتوبرية

حسين دعسة

الرؤية الملكية الهاشمية تعزز نجاح العلاقات الأردنية الأمريكية لصالح قضايا المنطقة

حسين دعسة

خطط للاعتراف بدولة فلسطينية.. والإدارة الأمريكية تأخذ القرار!

عبدالوهاب داود

وإننى أحب السودان وأهله.. وأحب الطيب صالح أيضًا

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

استطلاع رأي: الإسرائيليون يستبعدون هزيمة جيش الاحتلال لحركة حماس

المدعي العسكري لجيش الاحتلال الإسرائيلي يقر بحدوث انتهاكات في غزة

عضو بالكنيست يكشف أسباب رفض "شباب إسرائيل" الخدمة العسكرية