جامعة الملك سلمان تنظم الملتقى التوظيفي الأول لتأهيل الطلاب لسوق العمل

نظمت جامعة الملك سلمان الدولية الملتقى التوظيفي الأول بمشاركة كبرى الشركات الرائدة في سوق العمل.

وافتتح الدكتور أشرف سعد حسين رئيس الجامعة، الملتقى، بمقر الجامعة بمدينة شرم الشيخ، وذلك بحضور السيد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، وعدد من القيادات الجامعية وعمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس وطلاب الجامعة من التخصصات المختلفة.

وأوضح الدكتور أشرف سعد حسين رئيس الجامعة، أن تنظيم الملتقى التوظيفي الأول للجامعة يأتي بمشاركة كبرى الشركات في العديد من المجالات المختلفة، لإتاحة الفرص امام الطلاب للتعرف على سوق العمل ومتطلباته وإتاحة الفرص أمام رجال الصناعة والشركات الصناعية والجهات والمؤسسات الداعمة والتمويلية، لدعم الطلاب في سوق العمل وفق المسار العملي الصحيح والاستفادة المتبادلة من الطاقات والعقول الخلاقة والأفكار الرائعة للطلاب، إضافة لتدريب الكوادر البشرية، ودعم وتنفيذ المشروعات البحثية والعلمية القابلة للتطبيق، والعمل على تطبيق مبادئ الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي.

التواصل الفعلي مع جهات العمل

وأشار رئيس الجامعة، إلى أن الملتقى شهد إقبالا كبيرا من الطلاب حيث يتيح لهم فرص التواصل الفعلي مع جهات العمل، فضلا عن تأهيل طلاب الفرق النهائية لسوق العمل، موجهًا رسالة للطلاب بالسعي الدائم للاجتهاد والتطلع والعمل على تطوير الذات لمواكبة متطلبات السوق المحلية والعالمية.

من جهته؛ وجه رئيس الجامعة الشكر لجميع الحضور مؤكدًا أن خطة الجامعة تهدف إلى تخريج طالب مؤهل لسوق العمل، وتوفير تدريبات عملية، وتطوير المهارات الفنية، مؤكدا سعي الجامعة الى توقيع عدة بروتوكولات تعاون مع العديد من الجهات المحلية والدولية خلال الفترة القادمة لتقديم تدريبات عملية تُساهم في الارتقاء بمهارات وخبرات الطلاب.

محاضرات تعريفية لبناء المسار الوظيفي

وشمل الملتقى العديد من الانشطة والفاعليات، فضلًا عن تنظيم عدة محاضرات تعريفية لبناء المسار الوظيفي وتطوير المهارات، وتنظيم ورش الارشاد والتوجيه ومحادثات العمل المهنية، لخلق فرص عمل وتوسيع نطاق الطلاب المعرفي للمسار الوظيفي المحتمل في تخصصاتهم؛ ونقل الطلاب إلى تجارب حقيقية للبحث عن الوظيفة المناسبة، والعثور على المعلومات حول الوظائف الشاغرة، وإجراء مقابلات عمل.

واكد الأستاذ الدكتور أشرف سعد حسين رئيس الجامعة، أن جامعة الملك سلمان الدولية تسعى دائمًا للعمل على النهوض بخريجيها، عن طريق دراسة المعلومات عن سوق العمل لتقديم التوصيات البناءة لتطوير وتحسين البرامج الأكاديمية وإعداد خريج منافس على المستويين المحلي والدولي وضمان الحصول على أفضل الفرص الوظيفية المتاحة.