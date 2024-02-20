رئيس جامعة المنيا: كليات الجامعة تستعد لاستكمال معايير الجودة والاعتماد

أكد رئيس جامعة المنيا الدكتور عصام فرحات، الحرص الشديد الذي تُوليه الجامعة لحصول كلياتها وبرامجها على الاعتماد الأكاديمي والمؤسسي، وتقديم الدعم وتوفير البيئة المُناسبة التي تليق بطلاب الجامعة، وبهيكلها التنظيمي من أعضاء هيئة التدريس والموظفين والعاملين، والوصول بالخريجين إلى التميز والمنافسة على المستوى المحلي والإقليمي والدولي.



التأكد من استكمال كافة متطلبات معايير الاعتماد

وتفقد رئيس جامعة المنيا كلية الطب بالجامعة للمتابعة الميدانية لسير العمل داخل الكلية، والتأكد من استكمال كافة متطلبات معايير الاعتماد استعدادًا لاستقبال الجامعة، للجان المراجعة من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد ومتابعة مدى استيفاء معايير الجودة بكليات الجامعة المتقدمة وبرامجها خلال الشهر الجاري.



وأشار رئيس الجامعة ، في بيان اليوم الثلاثاء، إلى أن رئيس الجامعة وجه فريق العمل بالكلية بالاستعداد التام لهذه الزيارة والخروج بالصورة المُثلى التي تحقق تطبيق كافة معايير الجودة لاعتماد الكلية، وإلى أن لجان المراجعة من الهيئة القومية، ستقوم أيضًا بزيارات لمتابعة مدى تطبيق معايير الجودة وآلياتها، بكلية طب الأسنان، والتربية للطفولة المبكرة لتجديد اعتمادهما، وكذا برنامج اللغة الفرنسية بكلية الألسن، وبرنامج إعداد معلم علم النفس بكلية التربية.