الإثنين 19 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

الحد الأقصي للتأمينات 2024

التأمينات الاجتماعية
التأمينات الاجتماعية

يبحث الكثير من الموظفين عبر محرك البحث جوجل عن الحد الأقصي للتأمينات 2024، حيث أعلنت الهيئة القومية للتأمين الإجتماعي أنه تم رفع الحد الأدنى للأجور الاشتراك التأميني ليكون 2000 جنيه بدلاً من 1700 جنيه، كما تم رفع الحد الأقصى للأجور الاشتراك التأميني ليكون 12600 جنيه بدلا من 10900 جنيه، اعتباراً من 1/1/2024.

الحد الأقصي للتأمينات 2024

وجاء قرار رفع الحدين الأدنى والأقصى للأجور الاشتراك التأميني جاء تطبيقا للقانون رقم 148 لسنة 2019 الذي تضمن آلية سنوية لزيادة هذين الحدين، في إطار تنفيذ محاور إصلاح نظام التأمينات الإجتماعية بهدف تحسين قيمة معاشات المؤمن عليهم عند انتهاء خدمتهم واستحقاق المعاش.

ويقطع معاش المستحق من أول الشهر التالي للشهر الذي تتحقق فيه إحدى الحالات الآتية، وفاة المستحق، زواج الأرملة، أو الأرمل أو البنت أو الأخت وبلوغ الابن أو الأخ سن الحادية والعشرين ويستثنى من ذلك الحالات الآتية العاجز عن الكسب حتى زوال حالة العجز والطالب حتى تاريخ التحاقه بعمل أو مزاولته مهنة أو تاريخ بلوغه سن السادسة والعشرين أيهما أقرب، ويستمر صرف معاش الطالب الذي يبلغ سن السادسة والعشرين خلال السنة الدراسية حتى نهاية تلك السنة والحاصل على مؤهل نهائي حتى تاريخ التحاقه بعمل أو مزاولته مهنة أو تاريخ بلوغه سن السادسة والعشرين بالنسبة للحاصلين على الليسانس أو البكالوريوس وسن الرابعة والعشرين بالنسبة للحاصلين على المؤهلات النهائية الأقل، أي التاريخي أقرب.

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الحد الأدنى للأجر الاشتراك التأميني 2024


وإذا كان الحد الأدنى للأجر الاشتراك التأميني 2024 الذي يؤمن عليه الموظف هو 2000 جنيه بداية من شهر يناير 2024، فإن نسبة الاشتراك التأميني التي يشهدها الموظف 11 %.

بمعنى أن قيمة الحد الأدنى للاشتراك التأميني البالغ 2000 جنيه، سوف يسدد منها الموظف تأمينات شهرية بقيمة 220 جنيه.

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