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محمد الباز

مصر

انطلاق المعسكر التدريبي الثاني لحاضنة جامعة حلوان التكنولوجية للأثاث

السيد قنديل رئيس
السيد قنديل رئيس جامعة حلوان

انطلقت الدورة الثانية لاختيار الشركات الناشئة في "حاضنة جامعة حلوان التكنولوجية للأثاث المصري (HUTI-EF)" أحد الحاضنات ضمن البرنامج القومي للحاضنات التكنولوجية "انطلاق" بأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا.

تحويل الأفكار إلى منتجات تجارية ذات قدرة تنافسية

ويأتى ذلك من خلال الدعم الدائم من  الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان والذي يؤكد على ضرورة الاستفادة من المشاريع الصغيرة والشركات الناشئة، الأمر الذي ينعكس بدوره على تحقيق التنمية في مصر وتحقيق أهداف الجمهورية الجديدة، بالتعاون مع أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا برئاسة الدكتورة جينا الفقي القائم بأعمال رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا  وبدعم من "الدكتور عمرو فاروق" مساعد رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا والتي تهدف إلى تحويل مثل هذه الأفكار إلى منتجات تجارية ذات قدرة تنافسية تحقيقا لأهداف الاقتصاد المعرفي، وكذلك دعم قطاع الدراسات العليا المميز برئاسة الدكتور عماد أبو الدهب" نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث.

 وتعد الحاضنات التكنولوجية تعتبر أحد الأذرع التنفيذية لدعم الابتكار وريادة الأعمال حيث تعمل على تحويل مخرجات البحوث التطبيقية من نماذج أولية إلى منتجات نهائية، يتم تطويرها وتسويقها عن طريق الشركات الناشئة هذا الدعم بالمساندة من ياسمين سمير مدير برنامج انطلاق بأكاديمية البحث العلمي والتي تسعى لتذليل أي من معوقات او صعوبات تواجه الحاضنات التكنولوجية ايمانا بدور الحاضنات في تحقيق أهداف الدولة من المشاريع الصغيرة لتحقيق استراتيجية مصر 2030.

واوضح بيان جامعة حلوان أن  المعسكر التدريبي بدأ بمقر الحاضنة بقسم التصميم الداخلي والأثاث بكلية الفنون التطبيقية، بكلمات افتتاحية توضح الفكرة وتضع الشركات المتقدمة على طريق الانطلاق وقدمها الدكتور ايهاب عبد الرؤوف"الأستاذ المساعد بكلية العلوم جامعة حلوان ومدير مكتب الحاضنات التكنولوجية.

وجاءت ورش العمل بالمعسكر التدريبي من خلال مدربين متميزين في مجالات الشركات الناشئة والتسويق والقياس والاختبار والدعم اللوجستي، ويستمر المعسكر التدريبي حتى 22 فبراير 2024 حيث التحكيم النهائي واختيار الشركات الناشئة وعمل Pitching من خلال لجنة تحكيم دولية برئاسة عميد كلية الفنون التطبيقية جامعة حلون الدكتورة ميسون قطب"، الدكتور ريان عبد الله ريان" عميد كلية الفنون الجميلة بجامعة لايبزك بألمانيا سابقا

الدورة الثانية جامعه حلوان التكنولوجية البرنامج القوم الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان

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