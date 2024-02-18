الأحد 18 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

جامعة حلوان تنظم المعرض السنوي الثامن للكتاب بمشاركة ١٣ دور نشر

جامعة حلوان
جامعة حلوان

 

تنظم الإدارة العامة للمكتبات المعرض السنوي الثامن  للكتاب وذلك بمشاركة ١٣ دور نشر وهم ( مؤسسة الأهرام -الأكاديمية - أوزوريس - الأنجلو- المجموعة العربية - المؤسسة الدولية - مركز الكتاب - ايمك - ميرك - المعرفة اللامحدودة - سمارت - روابط - حواديت)،

تقام فعاليات المعرض تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، الدكتور عماد أبو الدهب نائب رئيس جامعة حلوان للدراسات العليا والبحوث، وإشراف  فريدة محمد هاشم أمين الجامعة المساعد للدراسات العليا والبحوث، وأشرف إمام مدير عام الإدارة العامة للمكتبات.


هذا وتبدأ فعاليات المعرض فى تمام الساعة العاشرة خلال الفترة من  ٢٥ فبراير ٢٠٢٤ حتى ٧ مارس ٢٠٢٤ بمقر المكتبة المركزية بالحرم الجامعى.


و يأتي ذلك  فى إطار اهتمام جامعة حلوان بترسيخ فكرة القراءة فهي أساس العلم ومفتاح أبواب المعرفة،  حيث يساهم المعرض في تقديم خدمة متميزة للقراء من خلال كبري دور النشر، ويساهم في نشر الوعي الثقافي للطلاب والباحثين بالجامعة من خلال مجموعات من الكتب الأكاديمية والعلمية والثقافية.

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جامعة حلوان تنظم ورشة عمل حول التصنيفات الدولية والنشر العلمي

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جامعة حلوان تتعاون مع "العدل" لتفعيل خدمة الإرسال الرقمي للتقارير

وفي سياق آخر انطلقت ورشة العمل الثانية التى تنظمها وحدة التصنيف الدولي بالتعاون مع وحدة الدعم والبحث العلمي بجامعة حلوان، وذلك كلية الفنون التطبيقية تحت عنوان كيف تحسن تصنيفك العلمي.

وعقدت فعاليات ورشة العمل تحت رعاية  الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، وريادة قطاع الدراسات العليا والبحوث برئاسة  الدكتور عماد أبو الدهب نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، وإشراف الدكتورة ميسون قطب عميد كلية الفنون التطبيقية، الدكتورة  إيمان أبو طالب وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث، وبحضور نخبة من  الأساتذة وكبار الباحثين بالجامعة بمختلف الكليات.

تناولت الورشة عرض لعدة محاور استعرضها الدكتور محمد عبد المنعم دخيل مدير وحدة التصنيف الدولي، حول التصنيفات الدولية والنشر العلمي، وتناولت الورشة العديد من المحاور المهمة، من بينها: موقف الجامعة من التصنيفات العالمية وأهمية النشر العلمي، وسبل زيادة حضور الباحثين في قواعد البيانات العالمية مثل Scopus وWeb of Science، بالإضافة إلى سبل التعامل مع المجلات الوهمية والمختطفة، وكذلك تصنيف الباحثين بناءً على تخصصاتهم

كلية الفنون التطبيقية التصنيف الدولي الوعى الثقافى أبواب المعرفة للدراسات العليا المؤسسة الدولية

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