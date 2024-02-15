الخميس 15 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

فوز جوالة جامعة حلوان بالدورة الكشفية القمية الـ ٣١ للجامعات المصرية بجامعة طنطا

جامعة حلوان
جامعة حلوان

 

استطاع فريق جوالة جامعة حلوان، تحقيق المستوى الأول فى جميع الانشطة بالدورة الكشفية القمية الـ ٣١ للجامعات المصرية التى أقيمت بجامعة طنطا، وبمشاركة ١٣ جامعة مصرية، في لقاء دوري يجمع جوالة الجامعات المصرية، ويمارس فيه الطلاب كل الأنشطة المتنوعة من المجالات الثقافية والفنية والرياضية والدينية والاجتماعية بالإضافة للكشفية الإرشادية والخدمة العامة وتنمية المجتمع والتطلع للقيادة.

وتهدف هذه الأنشطة إلى المساهمة في تنمية قدرات الشباب بدنيا وعقليا واجتماعيا وروحيا، وصقل مواهبهم وتنميتها. وتعتبر الدورة القمية الكشفية من أقدم الدورات المتخصصة في نشاط الجوالة والخدمة العامة حيث أقيمت أول دورة قمية عام ١٩٧٢.

وجاءت مشاركة جامعة حلوان برعاية ودعم الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، والدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وإشراف الدكتور أحمد عليق مستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية.

وقد شارك فريق الجامعة تحت إشراف الأستاذ هشام رفعت أمين عام الجامعة، والأستاذ محمد جاد مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب، والأستاذ طارق إسماعيل مدير إدارة الجوالة والخدمة العامة.

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وقد أشاد الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة بأداء وفد جامعة حلوان في مختلف الأنشطة بالدورة الكشفية، خاصةً في المهارات الكشفية والإرشادية التى تؤدى إلى القيادة والاعتماد على النفس وبث روح التعاون بين الشباب، وتبادل الخبرات والمعارف بين المشاركين.

كما أكد الدكتور حسام رفاعي على أهمية الأنشطة الطلابية التى تعتبر الركيزة الرئيسية لبناء شخصية الطالب وتعزيز مفاهيم ومفردات الوعي القومي وتصحيح الأفكار المغلوطة وهو ما يساعد  على إلى إنشاء مواطن صالح فى المجتمع، موجها الشكر والتقدير لجوالى وجوالات جامعة حلوان.

وفي سياق آخر شهد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي فعاليات جلسة حوارية بعنوان "التعاون الدولي وتأثيره على بناء اقتصاد المعرفة" والتي أقيمت، بحضور السفير بيتر موليما سفير هولندا بالقاهرة، ود.ياسر رفعت نائب الوزير لشئون البحث العلمي، والسادة رؤساء جامعات (المنيا، مطروح، العريش، الفيوم، طنطا، دمنهور، الزقازيق، كفرالشيخ، الأقصر، مدينة السادات، بنها، سوهاج، السويس، المنوفية، حلوان)

جامعة حلوان الانشطة بالدورة الكشفية المجالات الثقافية الارشادية الدورة القمية الخدمة العامة أنشطة الطلابية المهارات الكشفية

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