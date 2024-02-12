فوز جامعة حلوان بالمركز الأول والثاني على مستوى العالم بمعرض بانكوك الدولي

استطاعت جامعة حلوان برئاسة الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة الفوز بالمركز الأول والثاني علي مستوى العالم خلال فعاليات يوم المخترعين في تايلاند بمعرض بانكوك الدولي للملكية الفكرية والاختراع والابتكار والتكنولوجيا (IPITEX-2024).

وقد حصل فريق أنجاد طلاب كلية هندسة المطرية قسم القوى الميكانيكية علي المركز الأول وفازوا بالميدالية الذهبية لمشروع هيكسوديا ( HEXODIA ) وهو عبارة عن روبوت صناعي يحل محل ماكينة الـ CNC يهدف لحل مشكلة هدر الوقت والخامات في الماكينات التقليدية.

كما فاز طلاب هندسة المطرية بالمركز الثاني وحصدوا الميدالية الفضية عن مشروع انفيرنال ( INFERNAL ) وهو مشروع يهدف لحل المشاكل البيئية المتعلقة بالنفايات البلاستيكية لمواجهة تحديات التغيرات المناخية على مستوى العالم.

ويذكر أن الطلاب المشاركين هم أحمد محمد جابر، باسل ضياء الدين محمد، عمر عبدالفتاح قطب، زياد محمد صالح.

وشارك الطلاب في المعرض بريادة الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، إشراف الدكتور عمرو عبد الهادي عميد كلية الهندسة بالمطرية، الدكتور وليد عبد الهادي وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، الدكتور محمد الموصلي بالكلية، الاستاذ محمد جاد مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب، الأستاذ مدحت علام مدير إدارة النشاط العلمي والتكنولوجي.

وفي سياق آخر أجرى الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان الأهلية، جولة تفقدية بالجامعة لمتابعة انتظام الدراسة، وسير العملية التعليمية مع بداية الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2023 / 2024، والذي انطلق يوم السبت 10 فبراير الجاري ويستمر حتى 30 من مايو 2024.

وتفقد رئيس الجامعة، المدرجات وقاعات التدريس، واطمأن على تواجد الطلاب وانتظامهم بالمدرجات وحضور المحاضرات طبقا للجداول المعلنة مسبقا.

وحرص رئيس الجامعة، على سؤال الطلاب عن احتياجاتهم وأى عقبات تواجههم، واستمع لاستفساراتهم والإجابة عليها، كما وجه بضرورة مراعاة تذليل كافة العقبات التى قد تؤثر سلبا على سير العملية التعليمية.